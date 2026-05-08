藍白版軍購「7800億」三讀通過！主流外媒：遠低於原本版本

立法院8日三讀通過「三班護病比入法、國防特別預算條例草案」，民眾黨、國民黨隨後聯合舉行記者會。（記者方賓照攝）

立法院會今（8）日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，根據藍白黨團共提修正動議，總金額匡列7800億元。消息一出，《路透》、《紐約時報》等主流外媒紛紛報導，並不約而同指出，通過的版本金額遠低於政府先前提出的近400億美元（新台幣1.25兆）版本。

《路透》今天報導，台灣立法院今日批准增加國防開支，但金額低於政府預期。報導指出，總統賴清德先前希望批准1.25兆新台幣的預算，但在立院擁有最多席位的在野黨通過了自己「7800億元」的版本，這大約僅為先前的三分之二。

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《路透》說，美國強烈支持台灣政府增加國防開支，去年12月美國通過一項金額110 億美元的對台軍售案，這是史上規模最大的一次。而一旦美國總統川普結束下週訪問中國的行程，還可能會宣布價值140億美元的第二波軍售方案。

《紐約時報》報導，立法院今日終於批准250億美元（7800億元新台幣）的專款，但核准的預算並未包含政府用於國內武器生產的支出計畫。報導引述國防安全研究院研究員揭仲說法指出，這使得台灣建立「國造無人機」與彈藥軍備的進度變得不明朗。

報導指出，賴清德提出8年內1.25兆的預算，但該計畫遭到藍白阻撓。報導提到，國民黨過去都試圖同時和美中保持良好關係，而主席鄭麗文已轉向親中，上月還前往北京與習近平會面。

《亞洲新聞台》報導則指出，250億美元的提案，遠低於政府提出的400億美元預算。報導提到，鄭麗文過於親中而遭到國民黨內外批評。報導也指出，先前她力推「3800億+N」方案。

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