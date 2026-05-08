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    首頁 > 國際

    義大利總理梅洛尼反伊朗戰爭槓川普 魯比歐將會見滅火

    2026/05/08 17:25 編譯張沛元／綜合報導
    美國國務卿魯比歐（左）8日在羅馬會見義大利外長塔加尼（右）。（美聯社）

    美國國務卿魯比歐（左）8日在羅馬會見義大利外長塔加尼（右）。（美聯社）

    美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）8日展開修復美義關係之旅的第2天行程，預計與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）會談，緩解肇因於伊朗戰爭的兩國緊張關係。

    美國與義大利是傳統堅定盟友，但近來美國總統川普的關稅政策、川普抱怨歐洲各國不願在伊戰中助美國一臂之力，以及川普出言抨擊羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV），已加劇美義在貿易與國防合作上的分歧。

    魯比歐此行還將與義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）會面。

    在這趟始於7日的訪問中，魯比歐與良十四世的會面，是他綜合性舒緩美歐緊張局勢的努力的一環；至於梅洛尼與塔加尼預計將利用與魯比歐會面的機會，力保美義戰略夥伴關係，同時抗拒華府就支援伊戰施壓義大利。

    川普曾批評反對伊戰的良十四世與義大利政府，稱伊戰「非法」的梅洛尼斥責川普對教宗的發言「令人無法接受」，川普則回嗆梅洛尼太孬，以及在助美打伊戰上「態度消極」。

    保守派梅洛尼曾被視為川普在歐洲的頭號盟友之一，儘管川普公開表示雙方劍拔弩張的關係已降溫，但義大利仍然堅定反對伊戰。

    美歐在伊戰上的歧見導致華府宣布將從德國撤軍5000人，川普還威脅要從義大利與西班牙撤離更多美軍。

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