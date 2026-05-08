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    英國執政黨地方選舉吃敗仗 首相施凱爾：不會下台

    2026/05/08 16:36 編譯張沛元／綜合報導
    英國首相施凱爾8日在執政黨工黨於地方選舉中失利後說，他不會自請下台。（美聯社）

    英國首相施凱爾8日在執政黨工黨於地方選舉中失利後說，他不會自請下台。（美聯社）

    英國廣播公司（BBC）與法新社8日報導，在英格蘭地方選舉初步開票結果顯示執政黨工黨失利，英國首相施凱爾（Keir Starmer）直言不會為此請辭下台，「我不會一走了之，陷國家於混亂」，他仍會以黨魁身分帶領工黨投身下屆大選。

    施凱爾直言選舉結果很慘，這點沒啥好擦脂抹粉；全國各地有許多優秀、為社區與黨奉獻心力的工黨候選人落選，「這令人心痛……，我為此負責」。

    但施凱爾也說，他帶領工黨在2024年7月的全國大選中取得壓倒性勝利，「這是一項為期5年、旨在改變國家的民意託付」，他會「在接下來數日」闡明工黨將採取哪些「進一步的措施」，爭取選民的支持。

    被問到是否會投入下屆全國大選？施凱爾說：「會的。我選上（國會議員）的任期是5年，我​​打算做滿任期。」英國首相必須是國會議員且獲國會下議院多數議員支持，意即英相通常由下議院多數黨黨魁出任。

    施凱爾領導的工黨在7日投票的英國地方選舉吃癟，在多個選區流失大量選票，包括傳統上被視為工黨票倉的英格蘭中部與北部前工業地區，以及倫敦部分地區，反映出選民對工黨政府的不滿，也讓2年前才帶領工黨拿回執政權的施凱爾承受更大政治壓力。

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