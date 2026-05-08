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    首頁 > 國際

    互指破壞停火 烏俄衝突持續升溫

    2026/05/08 16:57 編譯謝宜哲／綜合報導
    烏俄雙方8日互指對方違背停火協議。圖為俄羅斯總統普廷（圖右）和烏克蘭總統澤倫斯基（圖左）。（法新社）

    烏俄雙方8日互指對方違背停火協議。圖為俄羅斯總統普廷（圖右）和烏克蘭總統澤倫斯基（圖左）。（法新社）

    俄羅斯宣布對烏克蘭停火（8、9日2天），以慶祝二戰勝利紀念日，烏克蘭隨後也宣布實施停火（6日凌晨12時起），但烏俄雙方今天（8日）卻互相指責對方違背停火協議。

    根據《路透》報導，俄羅斯國防部稱，8日凌晨擊落了264架烏克蘭無人機。烏克蘭武裝部隊仍繼續使用無人機和火砲襲擊俄羅斯陣地，以及別爾哥羅德州和庫爾斯克州邊境地區的民用設施。

    莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，首都莫斯科也遭到攻擊。俄羅斯官員們補充，烏拉爾（Urals）地區的彼爾姆市（Perm）同樣遭到無人機攻擊。

    俄羅斯警告，若烏克蘭企圖干擾9日在紅場舉行的勝利日閱兵式，將導致俄羅斯對基輔實施大規模飛彈襲擊。

    烏克蘭總統澤倫斯基則指出，俄軍8日夜間繼續襲擊烏克蘭陣地，表明俄羅斯甚至沒有做出任何象徵性的停火嘗試。

    澤倫斯基聲稱，截至當地時間上午7點，俄羅斯已對基輔前線陣地發動了超過140次空襲。他補充，俄軍在夜間發動了10次進攻，並進行了超過850次無人機襲擊。

    澤倫斯基說「正如過去24小時一樣，烏克蘭今天也將予以對等回應。我們將捍衛我們的陣地和人民的生命。」

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