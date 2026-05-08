一家4口吃西瓜 12小時相繼死亡！真凶竟是「老鼠藥」

印度一家4口在家享用西瓜，當天4人全都喪命。示意圖。（資料照）

印度孟買上月28日發生一起「滅門」慘案！一家4口在家享用西瓜，沒想到當天全都喪命，讓警方懷疑是謀殺。法醫最新鑑定，4名死者體內及沒吃完的西瓜樣本中，檢驗出老鼠藥的主要成分「磷化鋅」（zinc phosphite），4人死因是「老鼠藥中毒」。

回顧案情，4月25日晚間10點，死者一家四口多卡迪亞（44歲，丈夫）、納斯林（35歲，妻子）、艾莎（16歲，大女兒）及扎伊納布（12歲，小女兒）與另外5名親友在家裡聚餐，並大啖當地傳統料理「印度香飯」。送走客人後，4人在凌晨1點一起食用家中的西瓜，沒想到到了清晨，一家人都開始出現腹瀉、嘔吐症狀，全家被送醫後，在12小時內相繼死亡。

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根據《新德里電視台》報導，法醫鑑定出，4名死者體內及沒吃完的西瓜樣本中，檢驗出老鼠藥的主要成分「磷化鋅」，死者的腦部及內臟也多處呈現「綠色」，是中毒的典型特徵，研判4人的死因是老鼠藥中毒。至於西瓜是意外被老鼠藥污染，還是被人故意滲入老鼠藥謀殺，警方正在全力調查。

多卡迪亞一家4口因老鼠藥中毒亡。（擷取自X）

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