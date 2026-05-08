Nintendo Switch系列「漲」聲響起 全球漲幅一次看

任天堂宣布調整Nintendo Switch 2主機以及Nintendo Switch主機官方建議零售價，日本境內漲幅約20％，而美國漲幅約11％、加拿大漲幅約8％、歐洲漲幅約6％。（路透社資料照）

因應各項市場環境變化，在重新評估全球事業發展性後，任天堂在官網宣布，正式調整Nintendo Switch 2主機以及Nintendo Switch主機的官方建議零售價，日本境內漲幅約20％，而美國漲幅約11％、加拿大漲幅約8％、歐洲漲幅約6％。

日本境內版專用機Nintendo Switch 2從原本的49980日圓（約新台幣1萬元）漲到59980日圓（約新台幣1萬2千元）、Nintendo Switch（OLED）從原本的37980日圓（約新台幣7751元）漲到47980日圓（約新台幣9792元）、Nintendo Switch從原本的32978日圓（約新台幣6730元）漲到43980日圓（約新台幣8976元）、Nintendo Switch Lite從原本的21978日圓（約新台幣4485元）漲到29980日圓（約新台幣6618元）。日本預計於本月25日開始調漲。

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此外，由於各項市場環境變化的影響預計將呈現中長期化，日本國外地區方面，任天堂依下列內容調整產品售價：美國版的Nintendo Switch 2從449.99美元（約新台幣6618元）漲到499.99美元（約新台幣6618元）；加拿大版的Nintendo Switch 2從629.99加幣（約新台幣1萬4千元）漲到679.99加幣（約新台幣1萬6千元）；歐洲版的Nintendo Switch 2從469.99歐元（約新台幣1萬8千元）漲到499.99歐元（約新台幣1萬9千元）。上述國家預計9月1日開始調整零售價。

至於Nintendo Switch Online線上會員也跟著調漲，個人12個月的會員資格由原先的2400日圓（約新台幣489元）漲到3000日圓（約新台幣612元）、家庭方案12個月則是從4500日圓（約新台幣918元）漲到5800日圓（約新台幣1183元）。預計從7月1日開始調漲。

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