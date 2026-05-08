印尼火山噴發 已知釀3死10失蹤

印尼東部哈馬赫拉島的杜科諾火山今（8）日噴發，造成3名登山者死亡和10人失蹤。（歐新社）

印尼東部哈馬赫拉島（Halmahera）的杜科諾（Dukono）火山今（8）日噴發，造成3名登山者死亡和10人失蹤。

根據《法新社》報導，北哈爾馬赫拉區警長帕薩里布（Erlichson Pasaribu）

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表示，共有3人死亡。死者分為2名外國人和1名德那第島（Ternate）居民，此外有7人已安全下山，但仍有10人失蹤。

印尼國家災害管理局發言人穆哈里（Abdul Muhari）說，地區災害管理機構和國家搜救機構的聯合救援隊，正在山區繼續進行搜救和疏散登山者工作。

帕薩里布補充，救援行動在崎嶇的地形中進行，車輛只能到達部分山坡。

印尼政府地質局局長薩里亞（Lana Saria）表示，杜科諾火山清晨噴發時伴隨著轟鳴聲，，一股濃煙從其山頂升起，高度約10公里。

值得注意的是，科學家上個月觀測到杜科諾火山活動加劇後，該地區已被宣布為禁區。帕薩里布指出，健行者無視步道入口處豎立的警告標誌並執意前往。

帕薩里布說「當地居民都理解並不想攀登。很多徒步者是外國遊客，他們想在社交媒體上發布內容。」

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