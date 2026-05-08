誇張！西雅圖男石砸瀕危僧海豹 囂張嗆：我有錢隨你罰

夏威夷僧海豹示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

夏威夷茂宜島（Maui）近日發生令人憤怒的虐待動物事件。來自美國西雅圖的37歲男子在拉海納（Lahaina）岸邊涉嫌持巨石投擲瀕危夏威夷僧海豹，遭到目擊者制止時，他囂張回嗆，「我很有錢，隨便你們罰！」男子被逮捕，移送聯邦機關調查。

綜合外媒報導，茂宜島警方5日已向州保育官員通報這起事件。18歲的茂宜島居民舒妮澤（Kaylee Schnitzer）指出，西雅圖男子當時撿起一顆「椰子般大」的石塊，瞄準夏威夷僧海豹（Hawaiian monk seal）頭部猛砸，石塊距離海豹只有數英寸，驚險萬分。

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舒妮澤大聲喝止，對方竟毫無悔意，甚至挑釁回嗆：「我不在乎，我很有錢，隨便你們罰，我付得起。」傲慢態度引發當地民眾強烈譴責。茂宜島警方與夏威夷土地及自然資源部（DLNR）獲報，迅速到場逮人，男子行使法律權利要求律師到場，拒絕發表聲明。

據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）指出，僅分布於夏威夷的僧海豹是全球瀕危程度最高的海豹物種之一，估計總數量僅有1600隻。夏威夷土地及自然資源部說，僧海豹受《瀕危物種法》、《海洋哺乳動物保護法》及夏威夷州法律保護，因此騷擾、騷擾、餵食或以其他方式傷害僧海豹均屬違法。

保育與資源執法處（DOCARE）局長雷杜指出，從過往涉及僧海豹的事件中，我們得知美NOAA開出的部分罰款金額相當可觀，總計達數千美元。

此外，歐胡島也傳出有遊客強行闖入凱馬納海灘（Kaimana Beach）臨時圍欄，試圖靠近一隻15歲的海豹及本月3日剛出生幼海豹。當地官員警告，母海豹保護孩子心切，若感受威脅極具攻擊性，2022年就曾有泳客遭咬傷臉部、背部等多處。

A video showing a man throwing a rock toward a Hawaiian monk seal off Maui is drawing outrage online and renewed calls for people to keep their distance from the endangered animals.



The incident happened Tuesday morning along Front Street in Lahaina, where witnesses said a… pic.twitter.com/vdFweOWKD9 — Hawaii News Now （@HawaiiNewsNow） May 7, 2026

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