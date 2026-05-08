誇張！西雅圖男石砸瀕危僧海豹 囂張嗆：我有錢隨你罰

誇張！西雅圖男石砸瀕危僧海豹 囂張嗆：我有錢隨你罰2026/05/08 16:32 即時新聞／綜合報導
夏威夷僧海豹示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）
夏威夷茂宜島（Maui）近日發生令人憤怒的虐待動物事件。來自美國西雅圖的37歲男子在拉海納（Lahaina）岸邊涉嫌持巨石投擲瀕危夏威夷僧海豹，遭到目擊者制止時，他囂張回嗆，「我很有錢，隨便你們罰！」男子被逮捕，移送聯邦機關調查。
綜合外媒報導，茂宜島警方5日已向州保育官員通報這起事件。18歲的茂宜島居民舒妮澤（Kaylee Schnitzer）指出，西雅圖男子當時撿起一顆「椰子般大」的石塊，瞄準夏威夷僧海豹（Hawaiian monk seal）頭部猛砸，石塊距離海豹只有數英寸，驚險萬分。
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舒妮澤大聲喝止，對方竟毫無悔意，甚至挑釁回嗆：「我不在乎，我很有錢，隨便你們罰，我付得起。」傲慢態度引發當地民眾強烈譴責。茂宜島警方與夏威夷土地及自然資源部（DLNR）獲報，迅速到場逮人，男子行使法律權利要求律師到場，拒絕發表聲明。
據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）指出，僅分布於夏威夷的僧海豹是全球瀕危程度最高的海豹物種之一，估計總數量僅有1600隻。夏威夷土地及自然資源部說，僧海豹受《瀕危物種法》、《海洋哺乳動物保護法》及夏威夷州法律保護，因此騷擾、騷擾、餵食或以其他方式傷害僧海豹均屬違法。
保育與資源執法處（DOCARE）局長雷杜指出，從過往涉及僧海豹的事件中，我們得知美NOAA開出的部分罰款金額相當可觀，總計達數千美元。
此外，歐胡島也傳出有遊客強行闖入凱馬納海灘（Kaimana Beach）臨時圍欄，試圖靠近一隻15歲的海豹及本月3日剛出生幼海豹。當地官員警告，母海豹保護孩子心切，若感受威脅極具攻擊性，2022年就曾有泳客遭咬傷臉部、背部等多處。
A video showing a man throwing a rock toward a Hawaiian monk seal off Maui is drawing outrage online and renewed calls for people to keep their distance from the endangered animals.— Hawaii News Now （@HawaiiNewsNow） May 7, 2026
The incident happened Tuesday morning along Front Street in Lahaina, where witnesses said a… pic.twitter.com/vdFweOWKD9