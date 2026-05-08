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    首頁 > 國際

    慘了！喊錯老婆名字 川普活動上忙道歉：對不起啦

    2026/05/08 13:11 即時新聞／綜合報導
    川普總統與第一夫人梅蘭妮亞昨日在白宮慶祝母親節，向軍人母親致敬。（彭博社）

    川普總統與第一夫人梅蘭妮亞昨日在白宮慶祝母親節，向軍人母親致敬。（彭博社）

    美國總統川普日前在社群平台發文，祝福自己的妻子梅蘭妮亞（Melania）母親節快樂，但他文中卻誤將梅蘭妮亞打成美樂蒂（Melody），掀起網路熱議。對此，川普昨日參加母親節活動時，親自解釋發錯名字的原因，是被手機「自動拼字」。川普也現場向老婆道歉。

    川普總統與第一夫人梅蘭妮亞昨日在白宮慶祝母親節，向軍人母親致敬。致詞時，川普解釋了發文烏龍事件，他表示，自己過去很喜歡「Melody」這個名字，而手機打字時，有那種自動修正拼字的功能，害他後來每次打「Melania」都會自動被改成「Melody」。

    川普也連說帶比解釋：「啊我做事就是速度很快嘛，用那個發，像是這樣寫，Melania真的很棒，母親節快樂Melania，我們偉大的第一夫人Melania。結果它就把名字自動修正成Melody。」

    川普用手指著台下媒體表示，自己有時候沒重新檢查就發出去了，「這些人就把我修理慘了，說我連自己老婆名字叫什麼都不知道。」川普還說，他甚至為了搞定自動選字功能，還求助美軍軍方。

    最後川普也在現場向老婆大人道歉：「好啦，我居然得這樣站在這跟妳解釋，對不起啦。」

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