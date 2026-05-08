中國2任前防長同日判死！《解放軍報》：絕不能對黨懷有二心

李尚福曾任中共中央軍委委員和國務委員，上將軍銜。（美聯社資料照）

中國前兩任國防部長魏鳳和、李尚福日前被官宣涉貪落馬，中國軍事法院昨（7）日一審宣判，2人皆被判處死刑，緩期2年執行；這是中共領導人習近平發動反腐運動以來，對高級將領量刑最重的一次判決。對此，中共中央軍委機關報《解放軍報》稱，軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有對黨懷有二心之人。

《解放軍報》8日在封面刊登題為「堅持有腐必反、有貪必肅」的評論員文章痛批，魏鳳和、李尚福身為黨和軍隊高級領導幹部，信仰坍塌、忠誠失節，背棄初心使命、喪失黨性原則，其行為辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重汙染部隊政治生態，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大。他們受到法律制裁，完全是作繭自縛、咎由自取、自作自受。

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文章強調，魏鳳和、李尚福案再次表明，不管是誰，不管職位有多高、權力有多大，在黨紀國法面前一律平等，沒有免罪「丹書鐵券」，沒有「鐵帽子王」。軍隊是拿槍杆子的，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地。

該文並要求軍隊黨員幹部特別是高級幹部要以魏鳳和、李尚福等被查處的腐敗分子為反面教材；全軍要更加緊密地團結在以習近平為核心的黨中央周圍，貫徹軍委主席負責制，始終忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心。。

公開資料顯示，魏鳳和現年72歲，曾於2018年至2023年擔任國防部長；李尚福現年68歲，接替魏鳳和出任國防部長，任期未滿8個月，兩人均於2023年被軍事紀檢機關立案審查。

中共領導人習近平自2012年上任以來持續清洗軍隊，至2022年後甚至加速進行，在今（2026）年1月中國國防部宣布，中央軍委最高級別將領、軍委副主席張又俠上將與軍委委員、聯合參謀部參謀長劉振立上將，均因嚴重違紀違法問題被立案審查。

魏鳳和曾任中共中央軍委委員和國務委員，上將軍銜。（美聯社資料照）

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