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    首頁 > 國際

    美掃蕩8郵輪逮28人！迪士尼員工「持兒童性影像」遭逮

    2026/05/08 11:51 即時新聞／綜合報導
    美國海關暨邊境保護局上月底對加州聖地牙哥港的8艘郵輪進行搜索，其中也包括剛結束5天航程的迪士尼郵輪「魔法號」（見圖）。據指當局先後逮捕28名人，迪士尼方面則強調，多數被捕的人並非迪士尼的員工。（法新社）

    美國海關暨邊境保護局上月底對加州聖地牙哥港的8艘郵輪進行搜索，其中也包括剛結束5天航程的迪士尼郵輪「魔法號」（見圖）。據指當局先後逮捕28名人，迪士尼方面則強調，多數被捕的人並非迪士尼的員工。（法新社）

    美國海關暨邊境保護局日前針對兒童色情犯罪展開大規模搜索，他們在上月底陸續登上多艘郵輪，並逮捕28名郵輪員工，這些人被控涉及未成年者性剝削，據指其中有些人是來自迪士尼的郵輪，有乘客表示其中一位被捕的人還是她在乘船期間的專屬服務員。迪士尼方面則強調，對此類行為採取零容忍政策，並全力配合執法部門，同時也重申大多數被捕的人並非迪士尼員工。

    綜合外媒報導，上月23日至27日間美國海關暨邊境保護局對加州聖地牙哥港的8艘郵輪進行搜索，其中也包括剛結束5天航程的迪士尼郵輪「魔法號」（Disney Magic）。據指當局先後逮捕28名郵輪員工，其中包含26名菲律賓船員、1名葡萄牙船員與1名印尼船員，其中27人涉嫌接收、持有、運輸、散佈、觀看兒童性虐待影像或兒童色情製品。

    美國海關暨邊境保護局指出，這28人皆遭到逮捕，且簽證已被吊銷，並面臨驅逐出境。迪士尼方面也隨即發出聲明，強調對類似行為採取零容忍政策，並全力配合執法部門的調查，而這些員工也將永不錄用。

    有報導提及，有迪士尼郵輪的乘客目擊這些工作人員遭帶下船並被戴上手銬，其中包含服務人員以及廚師，他們在被捕時還穿著制服，場面令人十分不安。不過迪士尼方面也強調，多數被捕的人並非迪士尼的員工。

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