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    射程涵蓋首爾！金正恩暗示「將在兩韓邊境部署新銳自走榴砲」

    2026/05/08 13:24 即時新聞／綜合報導
    北韓領導人金正恩6日前往軍工企業，視察即將列裝在南北韓邊境的新型自走榴彈砲生產情況。（美聯社）

    北韓領導人金正恩6日前往軍工企業，視察即將列裝在南北韓邊境的新型自走榴彈砲生產情況。（美聯社）

    北韓官媒8日證實，北韓領導人、國務委員會委員長金正恩近日視察軍工企業，並暗示年底前將在南北韓邊境地區部署新銳大口徑自走榴彈砲。

    韓聯社報導，金正恩6日前往北韓官媒形容的「重要軍工企業」，視察即將於今年列裝在南北韓邊境地區、共3個遠程砲兵營的新型自走榴彈砲生產情況。

    金正恩於視察過程中表示，前線部隊即將裝備的大口徑線膛砲射程將超過60公里。韓聯社分析指出，若以北緯38度線為基準，北韓計劃在邊境部署射程足以覆蓋首爾的自走榴彈砲。

    對此，南韓國防政策研究機構「南韓國防安保論壇」（KODEF）秘書長申鍾宇（音譯）表示，這是北韓首度公開北韓版本自走榴彈砲的量產進度，或有意展現北韓傳統武器的現代化進展。

    金正恩7日還登上即將服役的新型驅逐艦「崔賢號」，視察該艦機動能力綜合檢測，並指示在6月中旬之前，將該艦交付北韓海軍。北韓官媒補充，「崔賢號」在西部海域實施航行測試，檢驗了各項性能。

    申鍾宇說，北韓本次檢測目的是補足艦艇弱點，並提升性能，同時於實戰部署前試航。他分析，北韓可能加速建構海基核武打擊體系，正逐漸形成戰鬥力。

    金正恩7日還登上即將服役的新型驅逐艦「崔賢號」，參與機動能力綜合檢測。（法新社）

    金正恩7日還登上即將服役的新型驅逐艦「崔賢號」，參與機動能力綜合檢測。（法新社）

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