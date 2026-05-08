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    首頁 > 國際

    2男涉為中國從事間諜活動遭定罪 英國將召見中國大使表抗議

    2026/05/08 10:27 編譯謝宜哲／綜合報導
    英國內政副大臣賈維斯表示，在2名男子因代表香港乃至最終代表中國從事間諜活動而被定罪後，英國將召見中國大使。（法新社）

    英國內政副大臣賈維斯表示，在2名男子因代表香港乃至最終代表中國從事間諜活動而被定罪後，英國將召見中國大使。（法新社）

    英國內政部主管安全事務副大臣賈維斯（Dan Jarvis）7日發表聲明稱，在2名男子因代表香港乃至最終代表中國從事間諜活動而被定罪後，英國將召見中國大使。

    根據《路透》報導，英國倫敦中央刑事法院7日裁定，1名英國邊境官員與1名曾任香港警司的駐倫敦香港經貿辦事處主管觸犯間諜罪。他們涉嫌冒充警察或情報官員，針對流亡英國的香港民主派人士，以及英國保守黨前黨魁、現任國會議員史密斯（Iain Duncan Smith）等政要進行監控與情報蒐集。

    賈維斯對此表示，這些人代表中國所從事的活動侵犯了英國的主權，英國絕不容忍。英國將繼續追究中國責任，並就其危及英國人民安全的行為直接向其提出質詢。

    賈維斯強調，英國將為追究中國責任召見中國大使，明確表示此類行為在英國領土上過去、現在和將來都是不可接受的。

    中國駐英國大使館發言人指出，中國已向英國政府提出嚴正交涉，中國將採取必要措施，堅決維護自身利益。

    該發言人聲稱，本案事實清楚表明，這完全是英國濫用法律、操縱司法程序的政治伎倆。其目的在於鼓舞那些藏匿在英國、企圖破壞香港穩定的反華分子，並抹黑中國政府和香港特區政府。

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