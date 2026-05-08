高市早苗力推強化國防 日本爆發反戰抗議

高市早苗成為日本總理後力推強化國防，使日本近期爆發反戰抗議。（歐新社）

二戰後日本通過憲法，其中第九條禁止維持武裝力量，並放棄將戰爭視為主權權利。但高市早苗成為日本總理後力推強化國防，取消長期以來對武器出口的限制，並擴大日本在海外的軍事作用，使日本近期爆發反戰抗議。

根據英國廣播公司（BBC）報導，高市早苗指出，憲法第九條已不再符合現實。從地理位置來看，日本身處充滿挑戰的環境，毗鄰強勢的中國、難以預測的北韓以及俄羅斯。而日本最親密的盟友美國，也鼓勵日本在安全領域中發揮更積極的作用。

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民眾越來越擔心日本正成為具備戰爭能力的國家，或是被捲入衝突之中。民眾聚集在東京街角，手持標語牌和旗幟，其中1塊標語牌上寫著「不要戰爭」。

有群眾聚集在首相官邸外表達抗議，呼喊反戰口號。成員除了老人外，還有許多年輕人。

1位老先生高高地站著舉著一面鮮紅的旗幟。他說「日本憲法，特別是第九條，必須不惜一切代價捍衛。正是它使日本免於捲入過去的衝突，例如伊朗戰爭。如果沒有它，我們現在肯定已經參戰了。」

示威活動不僅發生在東京，還蔓延至其他地區。大阪、京都和福岡等其他主要城市也組織了集會。

值得注意的是，也有民眾對強化國防抱持支持態度。他們聲稱，戰敗後制定的憲法第九條過於嚴苛，日本必須有能力遏制侵略、支持盟友，並對區域危機做出積極回應。

他們主張，賦予軍隊更多合法性並非意味著無視和平主義，而是為了確保國家能夠在日益動盪的世界中生存下去。

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