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    首頁 > 國際

    局勢升溫？ 伊朗設「波斯灣海峽管理局」 向通行船隻課稅

    2026/05/08 09:15 即時新聞／綜合報導
    伊朗近日設立「波斯灣海峽管理局（Persian Gulf Strait Authority，PGSA）要求所有通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻，事前提交資料並申請通行許可。示意圖（路透）

    伊朗近日設立「波斯灣海峽管理局（Persian Gulf Strait Authority，PGSA）要求所有通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻，事前提交資料並申請通行許可。示意圖（路透）

    美伊停火至今局勢尚未明朗。伊朗近日設立「波斯灣海峽管理局（Persian Gulf Strait Authority，PGSA）要求所有通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻，事前提交資料並申請通行許可，顯示伊朗將海峽控制權制度化，藉此收取通行費，此舉引發國際社會對全球能源與航運安全的高度關切。

    綜合外媒報導，伊朗新設立的管理機構已開始要求船隻填寫「船舶資訊申報表（Vessel Information Declaration）」，內容包括船隻身分、所有權、船員國籍及貨物種類等詳細資料，並須提前申報才能獲准通過海峽。

    航運數據公司勞氏名錄情報（Lloyd’s List Intelligence）指出，PGSA已自稱是唯一有權批准船隻通行荷姆茲海峽的合法機構，並向相關航運單位寄送申請文件。外界認為，伊朗此舉等同正式建立海峽審查與管制制度。

    報導指出，荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸航道之一，石油、天然氣與化肥等大量能源產品都必須經過此處。如今伊朗強化控制，加上美國對伊朗港口實施封鎖，導致商業航運大受影響，國際油價與燃料價格持續攀升，也讓全球供應鏈再度承受壓力。

    部分海事法律專家認為，伊朗要求審查與課徵通行稅的做法，已違反《聯合國海洋法公約》中保障和平通行權的規定。美國與波灣盟友目前正推動聯合國安理會通過決議，譴責伊朗控制海峽的行動，並考慮祭出新一輪制裁。不過，先前要求重新開放海峽的決議案，曾遭俄羅斯與中國否決。

    此外，外媒也指出，若船隻拒絕配合新規定，恐面臨伊朗革命衛隊海軍（IRGC Navy）攔截甚至攻擊，使區域局勢進一步升高。分析認為，在美伊停火談判仍脆弱之際，荷姆茲海峽危機恐成為下一波全球經濟與能源市場的不穩定因素。

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