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    首頁 > 國際

    重審對中協議！彭博：宏都拉斯考慮與台灣復交

    2026/05/08 06:55 即時新聞／綜合報導
    彭博報導，宏都拉斯總統阿斯夫拉正在審查前任政府與中國簽署的協議，或將促使宏國重新承認台灣。（法新社資料照）

    彭博報導，宏都拉斯總統阿斯夫拉正在審查前任政府與中國簽署的協議，或將促使宏國重新承認台灣。（法新社資料照）

    外媒報導，宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）正在審查其前任政府與中國簽署的協議，此舉可能幫助美國進一步降低中國對拉丁美洲地區的影響力，並促使宏都拉斯重新與台灣復交。

    彭博報導，阿斯夫拉6日出席在美國加州比佛利山（Beverly Hills）舉行的梅肯研究院全球大會（Milken Institute Global Conference），並撥空接受了彭博節目主持人夏茨克（Erik Schatzker）專訪。

    阿斯夫拉在訪談中表示，宏都拉斯政府需要重新審查前總統卡斯楚（Xiomara Castro）政府與中國簽署的承諾與協議，才能做出對亞洲關係的「最終決定」。卡斯楚政府於2023年宣布與台灣斷交，改和中國建交。

    阿斯夫拉說，來自華為技術公司的電信設備也在審視範圍內，且宏都拉斯正在跟美國政府商討使用思科系統公司（Cisco Systems Inc.）的技術。華為此前積極在中美洲各國搶標電信基礎建設項目，引起資安憂慮。

    阿斯夫拉6日受訪時表示：「我們尋求強化與盟友國家之間最有利於宏都拉斯的最佳關係。 」他補充：「身為總統，我有責任尋找那些能與我們擴大貿易與投資的盟友國家。」

    阿斯夫拉今年1月上任。他在去年競選期間曾表示，宏都拉斯必須與北京斷交並承認台灣，因為過去與台灣維持正式外交關係時，宏都拉斯獲得更多援助與貿易。

    阿斯夫拉在去年選前獲得美國總統川普支持，並獲邀參加今年3月川普的「美洲之盾」（Shield of the Americas）峰會。其他受邀者包括薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）、阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）等拉美保守派總統。

    川普政府持續對拉美各國政府施壓，要求其重新考慮與中國的關係。

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