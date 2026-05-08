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    傳川普邀頂級企業CEO隨同訪中 外界對達成協議沒期待

    2026/05/08 06:18 國際新聞中心／綜合報導
    據傳川普政府計畫邀請包括輝達、蘋果、艾克森美孚、波音等大型跨國企業的執行長，下週隨同美國總統川普訪問中國。（路透檔案照）

    據傳川普政府計畫邀請包括輝達、蘋果、艾克森美孚、波音等大型跨國企業的執行長，下週隨同美國總統川普訪問中國。（路透檔案照）

    知情人士透露，川普政府計畫邀請包括輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）、艾克森美孚（Exxon）、波音（Boeing）等大型跨國企業的執行長，下週隨同美國總統川普訪問中國，但外界對於達成具體協議並未有所期待。

    美國媒體Semafor獨家報導，這份名單還包括高通（Qualcomm）、黑石集團（Blackstone）、花旗集團（Citigroup）和威士（Visa）的高階主管，且隨著各家執行長爭相爭取邀約，名單在未來幾天內可能還會增加。

    白宮和相關企業的發言人並未立即回應置評請求。

    其他知情人士指出，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），以及美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）等人，一直在為此次行程建議出席人員。

    其中一名知情人士表示，川普本人也藉由與近期會面的高階主管提及「在北京見面」，激起企業界的「社群錯失恐懼症」（FOMO）。

    儘管如此，外界對於美中雙方達成黃豆和波音客機以外的具體協議，普遍並未抱持高度期待。行政部門官員表示，此次行程的焦點更多在於建立川普與中國國家主席習近平之間的關係，相較於川普過去的海外出訪，包括去年的波斯灣之行，此次的商業宣傳排場可能較小。

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