川普社群貼AI合成圖 嘲諷拜登與歐巴馬

美國總統川普最新貼文發布一張AI圖片，圖中拜登在橢圓形辦公室的辦公桌前熟睡，歐巴馬拿著自動簽名機，一名幕僚偽造拜登的簽名，希拉蕊在一旁觀看，拜登之子杭特則在吸毒。（取自Truth Social）

美國總統川普再次將矛頭對準前任總統拜登（Joe Biden）！在社群平台上發布一張由人工智慧（AI）生成的圖片，圖中拜登在冰淇淋環繞下熟睡，而另一位民主黨籍前總統歐巴馬（Barack Obama）則拿著「自動簽名機」（autopen），前國務卿希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）等人也以負面形象入鏡。

英國「獨立報」報導，川普藉此嘲諷拜登無力履行職務，甚至在白宮歷任總統肖像區掛上自動簽名機的照片取代拜登，並施壓司法部對此展開調查。

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川普7日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發布前述AI生成圖片，並寫道：「這張圖非常精確地呈現瞌睡喬‧拜登政府。（他們）造成嚴重的破壞。不過，我們回來了！！！」（A highly accurate depiction of the Sleepy Joe Biden Administration. Tremendous damage done but, WE’RE BACK!!!）

川普一向喜歡散播關於拜登任內的各種陰謀論，儘管圖片中出現的歐巴馬、希拉蕊，以及拜登之子杭特（Hunter Biden），都不是拜登政府的正式成員。

這張圖片強化了有關拜登政府的各項爭議，包括杭特的毒癮、2023年白宮發現古柯鹼的事件、拜登對冰淇淋的偏好，以及拜登無力履行總統職務，只能由幕僚使用自動簽名機代勞的陰謀論。

川普不時會在社群平台上發布AI圖片，尤其是當這些圖片能貶低其政敵，或抬高他與其盟友的地位時。幾天前，川普發布一張自己與歷任前總統的迷因圖（meme），稱拜登是「懦夫」，歐巴馬是「叛徒」。

去年，川普發布一段歐巴馬被捕的影片，以支持歐巴馬試圖破壞川普2016年總統競選活動的陰謀論。

今年初，川普發布一段將歐巴馬與妻子蜜雪兒（Michelle Obama）的臉，合成在猴子身上的種族歧視AI影片，面臨強烈反彈，最終刪除該則貼文。

與大多數前總統不同，川普在侮辱前任時幾乎毫無底線。他經常利用「真實社群」轉發來自隨機帳號、已被拆穿或毫無根據的陰謀論或AI內容，只要這些內容能將他塑造成比對手更好的形象。

除了網路，川普在造勢場合與記者會上，也不斷反覆指控拜登不適任，並聲稱拜登的幕僚使用自動簽名機代為執行公務。川普甚至在白宮內懸掛歷任總統肖像的「總統星光大道」（Presidential Walk of Fame），掛上一張自動簽名機的照片，來取代拜登的肖像。

據稱川普施壓司法部，針對拜登政府使用自動簽名機一事展開刑事調查，尤其是在其總統任期尾聲，但未能起訴。拜登否認在任期最後使用自動簽名機來給予特赦。

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