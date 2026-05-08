菲巡邏機急阻中國科研船 控北京海上民兵大舉集結南沙爭議海域

菲律賓海岸防衛隊指出，中國科研船「向陽紅33號」未經授權，在南沙群島的鱟藤礁作業。（路透檔案照）

菲律賓海岸防衛隊7日表示，已出動飛機對一艘在南海爭議海域作業的中國科學研究船，發出無線電警告，同時發現該海域聚集數十艘中國「海上民兵」船隻。

菲國指控中方船隻未經授權進行海洋科學研究，嚴重侵犯其主權權利。中國駐菲律賓大使館則重申「歷史性權利」，堅稱相關島礁屬中國領土，行動皆符合國際法。

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法新社報導，菲律賓海防隊指出，具備支援潛水器能力的「向陽紅33號」（Xiang Yang Hong 33）研究船，當時正在南沙群島（Spratly Islands）爭議海域的一處島礁附近作業。

聲明指出，海防隊的一架飛機6日發現這艘中國科研船，正向南沙群島的鱟藤礁（Iroquois Reef）部署一艘勤務小艇，「證實（中國）正在進行未經授權的（海洋科學研究）作業」。

鱟藤礁位於禮樂灘（Reed Bank）南端，該海域位處南沙群島，被認為蘊藏豐富的天然氣與石油。

在飛行期間，菲律賓海防隊還發現41艘中國海上民兵船隻，停泊在鱟藤礁以及菲律賓占領的中業島（Thitu Island）周邊海域。中業島上約有400名菲律賓人，並設有一座新的海防隊駐點。

菲律賓海防隊強調，菲方並未同意中國在這些水域進行任何海洋科研活動，「該研究船的出現，以及中國海上民兵船隻的大規模集結，嚴重侵犯菲律賓的主權權利與海上管轄權。」

北京駐馬尼拉大使館對此回應指出，中方擁有「歷史性權利」，並表示相關島礁屬於中國領土，中國的科研船是依據國際法執行各項任務。

「向陽紅33號」於3週多前離開中國，已被監測到在南沙群島多處菲律賓聲稱擁有主權的地物附近進行探勘，包括衝突熱點仙賓暗沙（Sabina Shoal）與仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）。

儘管國際仲裁認定其主張缺乏法律依據，北京仍聲稱擁有幾乎整個南海的主權，並為其針對菲律賓船隻的行動辯護，稱其合法且符合比例原則，並持續部署海軍、海警與海上民兵部隊，企圖阻止菲律賓進入該爭議水道中具有戰略重要性的島礁。

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