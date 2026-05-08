以色列持續打擊真主黨　將與黎巴嫩舉行第3輪和談

儘管以色列對黎巴嫩首都貝魯特市中心發動新一波空襲，美國官員今天表示，黎巴嫩與以色列將在14至15日於華盛頓舉行新一輪和平談判。

法新社報導，以色列昨天深夜發動空襲擊斃真主黨（Hezbollah）1名高階指揮官。以色列表示，儘管黎巴嫩境內的停火協議仍在執行，以方將持續打擊此一伊朗支持的武裝組織。

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以色列與黎巴嫩下週的會談將是雙方之間的第3輪。以黎數十年來未曾直接對話，迄今亦無外交關係。

「下週四及週五，黎巴嫩與以色列將在華盛頓舉行會談，」美國國務院1名官員以不具名方式表示。

據黎巴嫩當局統計，自3月2日以來，以色列對黎巴嫩的空襲已造成逾2700人喪生，其中包括停火宣布後，仍有數十人死亡。

上一輪會談是在4月23日舉行，雙方在白宮與美國總統川普會面，川普宣布將停火延長3週。

川普同時表示，預期以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）將在停火期間內與黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）舉行歷史性會晤。

然而，奧恩4日表示時機尚未成熟，強調兩國必須先達成安全協議，方可會晤。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）5日在記者會上說，「黎巴嫩政府與以色列政府之間並無問題」，癥結在於真主黨。

盧比歐表示：「整體而言，我認為黎以之間達成和平協議完全可以實現，也理應如此。」（編譯：屈享平）1150508

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