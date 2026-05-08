衛報：伊朗幾近每日秘密處決囚犯 家屬遭施壓封口甚至拒還遺體

據稱伊朗政府近期幾乎每天都在秘密處決囚犯，甚至拒絕將遺體交還家屬。（路透檔案照）

人權團體與消息人士透露，伊朗政府近期幾乎每天都在秘密處決囚犯，甚至拒絕將遺體交還家屬。許多家庭在處決執行後才獲知噩耗，並面臨政府施壓要求噤聲。

英國「衛報」7日報導，自3月以來，伊朗已處決至少24人，引發外界對數百名參與反政府抗議或面臨間諜指控的被拘留者處境感到擔憂。人權組織警告，伊朗正利用當前戰爭的混亂局面加強對民眾的鎮壓，呼籲國際社會採取行動。

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總部位於挪威的「伊朗人權」（IHRNGO）指出，在最新通報的激增情況中，伊朗自3月以來已處決至少24人，其中有6起處決是在兩天內執行的。

這些處決引發擔憂，據信有數百人因1月的大規模反政府抗議活動，以及在與美國和以色列戰爭期間因間諜指控被關押，而面臨死刑。

兩個多月前實施的網路封鎖，使得與伊朗境內人員的通訊變得越來越困難，儘管有些人仍能透過加密頻道或衛星網路，發送語音訊息等方式傳遞訊息。

根據聯合國伊朗人權特別報告員引述當地人權團體的報告，據信伊朗在2025年至少處決1600人。儘管人權團體表示當局正利用戰爭的混亂來殺害政府批評者，但大多數處決是針對毒品或謀殺指控。

近期處決激增讓被拘留者家屬的恐懼進一步惡化。據報導，在週末遭處決的人中包括抗議者阿布杜拉查德（Mehrab Abdollahzadeh），他是在2022年「女性、生命、自由」（Women, life, freedom）運動期間被捕，且來自伊朗經常受壓迫的少數民族庫德族。

另一名庫德族男子巴克查德（Nasser Bakerzadeh）以及因脊椎和肺部手術而有身體殘疾的囚犯卡林普爾（Yaghoub Karimpour），因被控為以色列從事間諜活動而遭處決。這3人都被關押在西部的烏爾米耶（Urmia）中央監獄。

部分被拘留者在處決前寄出的信件與語音訊息，顯示心理和身體折磨的模式。在發給總部設於法國的「庫德斯坦人權網路」（Kurdistan Human Rights Network, KHRN）的訊息中，阿布杜拉查德與巴克查德表示他們遭受酷刑，包括對其家人的威脅。

KHRN董事會成員拉赫馬尼（Rebin Rahmani）表示，當局尚未將遺體交還給家屬。「他們把人帶到未公開的地點處決，而且不通知家屬。」「當家屬前往監獄時，他們被阻止領回遺體。」

拉赫馬尼說，囚犯在被處決前遭到隔離，「他們的手腳被綁住。他們首先被轉移到安全拘留設施進行強迫認罪，然後被關進單獨囚禁室執行刑罰。」

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