2026世界盃票價飆漲 川普批太貴：老實說我也不會買

美國總統川普（左）對2026年世界盃比賽的高昂票價提出質疑，表示連他自己都不會花這筆錢。右為國際足球總會主席英凡提諾。（法新社檔案照）

美國總統川普對2026年世界盃比賽的高昂票價提出質疑，他向「紐約郵報」（New York Post）表示，老實說連他自己都不會花這筆錢。

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）日前才為本屆賽事首度採用的「動態定價」機制辯護，聲稱這是為了反映市場機制，但動輒破千美元的票價已引發廣泛爭議。

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本屆世界盃足球賽由美國與墨西哥、加拿大共同主辦，首場比賽將於6月11日在墨西哥市揭幕，決賽則訂於7月19日在新澤西州舉行。

國際足總的世界盃轉售平台FIFA Marketplace，上週曾以每張超過200萬美元（約新台幣6277萬元）的價格，標價4張7月19日在紐約舉行的決賽門票。

川普在接受紐約郵報電話採訪時，聲稱他「不知道」美國國家男子足球隊（USMNT）對陣巴拉圭開幕戰的票價。當被問及世界盃門票價格時，川普表示：「我當然很想去現場，但老實跟你說，我也不會花這個錢。」

川普說：「如果來自皇后區（Queens）、布魯克林（Brooklyn）的人們，以及所有喜愛川普的人都去不了，我會感到失望，但你知道，與此同時，這是一次驚人的成功。我希望能讓那些投票給我的人有機會去現場。」

國際足總在去年12月將第3類別（Category 3）門票的底價定為1120美元（約新台幣3萬5154元）。由於第4類別座位數量稀少，這是大多數球迷能買到的最便宜門票。

國際足總因世界盃門票價格飽受批評。球迷團體「歐洲足球支持者協會」（Football Supporters Europe, FSE）3月向歐盟執委會提起訴訟，指控世界盃門票價格過高。

在川普發表前述言論的前一天，FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）才為2026年世界盃的門票定價進行辯護；這是這項擁有近百年歷史的賽事，首度採用動態定價（dynamic pricing）。這項機制近年來在美國已成常態，允許需求殷切的賽事門票價格出現大幅波動。

英凡提諾辯稱，「我們必須採用市場價格」，「在美國，門票轉售也是被允許的。所以如果你以過低的價格出售門票，這些門票將被以高出許多的價格轉售。」他說，在美國「花不到300美元是看不了一場大學比賽的，更不用說達到一定水準的頂級職業賽事了」，但這項說法隨即遭到各家媒體打臉。

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