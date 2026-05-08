涉助中國在英執行「影子警察」任務 前港警與英邊境官員間諜罪成立

曾任職於英國邊境部隊，並在倫敦市警局擔任義務兼職警員的衞志樑，被控冒充警察或情報官員，針對羅冠聰等流亡英國的香港民主派人士，以及英國國會議員史密斯等政要進行監控與情報蒐集。（美聯社檔案照）

英國倫敦中央刑事法院7日裁定，一名英國邊境官員與一名曾任香港警司的駐倫敦香港經貿辦事處主管，由於為中國在英國執行被檢方稱為「影子警察」（shadow policing）的行動，觸犯間諜罪。

綜合美聯社與法新社報導，現年40歲的衛志樑（Peter Wai）與65歲的袁松彪（Bill Yuen），涉嫌冒充警察或情報官員，針對羅冠聰（Nathan Law）等流亡英國的香港民主派人士，以及英國保守黨前黨魁、現任國會議員史密斯（Iain Duncan Smith）等政要進行監控與情報蒐集。

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衛志樑與袁松彪均擁有中英雙重國籍，倫敦中央刑事法院（Central Criminal Court）的陪審團裁定，兩人因協助外國間諜機構，違反「國家安全法」的指控成立。

衛志樑曾擔任英國邊境部隊（U.K. Border Force）官員，並在倫敦市警局擔任義務兼職警員，經營一家私人保全公司。袁松彪曾是香港警司，受僱於香港政府海外代表機構「香港經濟貿易辦事處」（Hong Kong Economic Trade Office）駐倫敦分處。

檢方指出，袁松彪的工作內容超出他作為經貿辦行政經理的職責範圍。在香港開始實施國家安全法後，他涉嫌協助香港蒐集近年來移居英國的民主派倡議者與政治人物的情報。

袁松彪將任務指派給衛志樑，後者被控利用警察系統為其私人工作蒐集情報，以此作為其間諜活動的掩護。檢方說，衛志樑的報酬來自經貿辦的帳戶。

手機訊息顯示，兩人曾對前香港立法會議員羅冠聰進行監控，但他們的目標並非僅限於被他們稱為「蟑螂」的香港倡議人士。袁松彪曾指示衛志樑特別留意國會議員或政府雇員，並在2023年提供知名政治人物的名單，其中包括「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席、保守黨籍國會議員史密斯。

陪審團獲悉，他們的活動與香港當局懸賞約10萬英鎊（約新台幣426萬元），以獲取有助於指認包括羅冠聰在內等多名旅英倡議人士情報的時間點相吻合。檢方指出，袁松彪手機上的訊息顯示，針對羅冠聰的監控最早始於2021年。

法庭獲悉，兩名被告的活動於2024年5月曝光，當時警方挫敗了一起涉嫌從英格蘭北部約克郡（Yorkshire）一處公寓，強行帶走一名前香港居民的企圖。但衛、袁兩人均否認有任何不法行為。

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