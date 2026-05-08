習近平連心腹都能判死 他酸鄭麗文這件事：太高估自己了！

魏鳳和（左）、李尚福（右）被判死緩。（美聯社、路透，本報合成）

解放軍軍事法院7日宣判，中國前兩任國防部長魏鳳和、李尚福因涉貪判處死刑，緩期2年執行。印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，其實魏、李二人都曾是中國國家主席習近平的心腹，連這種人都落得如此下場，看到國民黨有人不過就是有幸去北京面聖，就覺自己深獲信任，真的太高估自己了。

矢板明夫7日深夜在臉書發文，「中國前國防部長李尚福、魏鳳和，7日雙雙被中國軍事法院判處『死刑、緩期兩年執行』。這在中共軍方高層中，是極其罕見的重判。更諷刺的是，這兩個人，過去都曾經是習近平最信任的人。」

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他接著說：「很多人可能已經忘了，魏鳳和是習近平2012年剛上台時，親自拔擢的心腹。當年，習近平甚至為他一個人舉辦上將授銜儀式。這在中共軍史上非常少見。江澤民、胡錦濤時代，通常一次都是好幾位將領一起授銜。只有魏鳳和，是『單獨授銜』。那種感覺，就像皇帝在昭告天下：『這是我的人』。而魏鳳和也確實拚命向習近平表忠心。2022年，新加坡香格里拉對話會上，魏鳳和公開放話『如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊一定不惜一戰』，當時震動了國際社會。」

「後來接任國防部長的李尚福，也是一樣。2023年在新加坡，他同樣對台灣問題放狠話，強調『中國絕不允許台灣獨立』，甚至擺出一副準備和全世界翻臉的姿態。這兩個人，可以說是『掏心掏肺』替習近平衝鋒陷陣的人。結果呢？一個失蹤、一個落馬。最後雙雙被判死緩，沒收財產、剝奪政治權利終身。這其實就是獨裁政治最可怕的地方。」

矢板明夫表示，「在民主國家，政治人物最怕的是選票。但在獨裁國家，官員最怕的，往往是『老闆突然不相信你了』。昨天你還是『自己人』，今天就可能變成『反黨集團』。而且越是親信，往往死得越慘。因為獨裁者最大的恐懼，不是來自敵人，而是自己身邊的人。歷史上，這種故事太多了。崇禎殺袁崇煥、洪秀全屠東王府、斯大林清洗元帥、金正恩處決姑丈。尤其到了政權後期，統治者往往會進入一種高度猜忌狀態。越『忠誠』的人，越可能成為下一個祭品。」

「所以最近看到國民黨有些政治人物，去了北京見習近平一面，就覺得自己『深獲信任』、『掌握兩岸密碼』，真的有點太高估自己了。連魏鳳和、李尚福這種天天替習近平喊打喊殺、賣命威脅台灣的人，最後都落得如此下場。那麼，台灣的政治人物，又憑什麼認為自己能得到真正的信任？伴君如伴虎。獨裁者從來不講感情，今天可以把你當貴賓，明天就可以把你當棄子。」

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