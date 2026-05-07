恐涉內線！伊朗戰爭4筆油市交易太精準 美司法部展開調查

倫敦證券交易所集團（LSEG）位於倫敦的辦公大樓。（法新社）

美國廣播公司新聞網（ABC News）7日報導，美國司法部正針對一系列交易時機異常精準的石油市場交易展開調查。據消息人士透露，這些交易發生在美國總統川普及伊朗高層官員發布重大戰爭相關聲明前夕，總金額超過26億美元，引發內線交易疑慮。

報導指出，司法部已與商品期貨交易委員會（CFTC）聯手，鎖定至少四筆交易進行調查。這些交易均押注油價將下跌，且幾乎在相關消息公布後隨即應驗。司法部和CFTC目前均未對調查發表評論。

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ABC News從倫敦證券交易所集團（LSEG）取得相關數據，顯示出有四筆可疑交易。第一筆是3月23日，川普宣布延後對伊朗電網發動攻擊的威脅前15分鐘，交易員下注逾5億美元看空油價。第二筆是4月7日，在川普宣布臨時停火協議的數小時前，交易員投入9.6億美元押注油價下跌。第三筆是4月17日，伊朗外交部長阿拉奇在社群媒體發文表示，荷姆茲海峽已恢復通航前20分鐘，交易員下注7.6億美元看空油價。最後是4月21日，川普宣布延長停火協議前15分鐘，交易員進行一系列總值4.3億美元的押注，同樣看空油價。

路透在4月下旬曾率先披露這一系列可疑油市交易。不過，LSEG提供的數據並未顯示交易背後的身分，也無法證明相關人士確實利用內線消息進行交易。

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