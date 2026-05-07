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    閃過俄國年度閱兵 克里姆林宮：5/8午夜起停火2天

    2026/05/07 23:02 中央社
    俄羅斯莫斯科紅場（Red Square）9日舉辦年度閱兵。（法新社）

    俄羅斯莫斯科紅場（Red Square）9日舉辦年度閱兵。（法新社）

    俄羅斯忽視烏克蘭近日提議的無限期停火後，其權力中樞克里姆林宮今天表示，自5月8日午夜起與烏克蘭展開為期2天停火，此一短暫停火剛好涵蓋莫斯科預計9日舉行的年度閱兵。

    《法新社》報導，莫斯科已警告烏克蘭外交官員，若烏方在俄羅斯9日舉行年度閱兵之際對其發動攻擊，莫斯科將對烏克蘭首都基輔發動反擊。

    記者問及這個停火是否將從午夜生效，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回應說：「沒錯，我們指的就是5月8日和9日。」

    俄羅斯日前宣布5月8日至9日停火，以配合前蘇聯在二戰戰勝納粹德國的紀念活動，以及在莫斯科紅場（Red Square）的閱兵儀式。烏克蘭隨後提議自6日午夜起實施「無限期停火」，並敦促俄方做出回應，但俄國官員對烏方提案幾乎不予理會。培斯科夫表示：「俄羅斯方面沒有回應。」

    他指出，俄國安全部門正為9日的活動做準備，「尤其是考慮到來自烏克蘭的恐怖份子威脅」。

    烏克蘭近日頻頻出動無人機對俄羅斯本地發動攻擊，攻擊範圍最遠到俄國烏拉爾（Urals）地區。

    俄國擔心烏克蘭無人機攻擊而縮減活動規模，並於5日限制許多莫斯科用戶的行動網路服務。

    培斯科夫針對網路管制措施表示：「相關部門正採取這類措施以確保人民安全，這是絕對優先事項。」

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