為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    法國人童年回憶崩壞！國產之光「蘇菲長頸鹿」遭踢爆中國製

    2026/05/07 23:25 中央社
    法國知名幼兒玩具「蘇菲長頸鹿」（Sophie la girafe）長期被視為「法國製造」象徵，卻被踢爆大量在中國製造。示意圖。（歐新社）

    法國知名幼兒玩具「蘇菲長頸鹿」（Sophie la girafe）長期被視為「法國製造」象徵，卻被踢爆大量在中國製造。示意圖。（歐新社）

    法國知名幼兒玩具「蘇菲長頸鹿」（Sophie la girafe）長期被視為「法國製造」的象徵，是家喻戶曉的明星商品，但近日遭媒體披露實際上大量在中國製造。

    蘇菲長頸鹿65年來一直是極具代表性的幼兒玩具，一代又一代的法國人小時候都曾擁有一隻，在台灣等許多國家也可以買到。

    法國媒體Mediapart日前報導，蘇菲長頸鹿本應在上薩瓦省（Haute-Savoie）生產，但如今大量產自中國。

    Mediapart記者傑其耶-札克（Pierre Jequier-Zalc）在一支影片中說，生產蘇菲長頸鹿的上薩瓦省工廠是傳統製程，為了擴大生產，必須提高產能、降低成本，而在中國，「生產一隻蘇菲比在法國便宜4到5倍」。

    Mediapart引用文件提到，「蘇菲」的產線至少從2013年起外移；而上薩瓦省的工廠仍在運作，目前被當作「櫥窗」，從中國送來的「蘇菲」在這裡包裝，再運到全世界。

    法國新聞台（franceinfo）跟進報導，一些顧客對此消息感到失望，包裝外盒含糊寫著「誕生於巴黎」，品名也是法語，但打開盒子可以看到產品序號是33開頭，意味著產自中國；如果是法國製造，應該是30開頭。

    根據報導，品牌母公司Vulli總經理提利翁（Alain Thirion）坦承，裸裝長頸鹿在中國生產，但所有長頸鹿都是逐一在法國製造完成及管控。

    蘇菲長頸鹿每年產量約70萬隻，法國競爭、消費和反詐騙總局（DGCCRF）已針對欺騙性商業行為展開調查。

    上薩瓦省居民斯特凡（Stéphane）說：「我不覺得意外，我們都知道那家工廠，裡面很小，已經沒什麼東西，我本來還想他們怎麼有辦法在法國這裡製造旗下所有銷售的產品。」

    上薩瓦省第一選區選出的國民議會議員里歐同（Véronique Riotton）曾於2021年前往Vulli工廠參觀橡膠加工和製造工作坊。她表示，她也是透過Mediapart的調查報導才知道此事，「大家都曾有過一隻蘇菲長頸鹿，這是一款標誌性產品，所以得知這個消息當然失望」。

    她還說：「我會密切關注競爭、消費和反詐騙總局的報告，在『法國製造』領域，我們期待本土企業樹立榜樣。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播