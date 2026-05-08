宅配驚見商品泡黃色液體......打開飄尿騷味 司機認送到一半急了！

日本有消費者收到宅配，發現商品竟泡在尿裡。（圖翻攝自X）

日本關東地區規模最大的生鮮零售電商「生活協同組合コープみらい」，近日傳出有消費者收到宅配後，竟看見商品泡在液體裡，打開包裝馬上飄出濃濃的尿騷味。後來調查發現，居然是宅配司機在送貨時偷尿尿！

綜合日媒報導，生活協同組合コープみらい是一個由消費者共同出資、運營的組織，旨在提供優質、安全、價格合理的商品和服務，會員同時也是持有人，透過共同出資、採購和利用，來保障優質商品。

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不過上月28日有會員投訴，收到的冷藏產品泡在黃色液體內，打開後還聞到濃濃尿騷味。生活協同組合コープみらい馬上展開調查，本月6日宣布調查結果，原來是宅配司機在路上突然尿急，便在貨車內一個原本要丟棄的保麗龍容器中排尿，但尿液滲漏到備配送給顧客的食品包裝。

生活協同組合コープみらい表示，已主動向地方保健所通報，並對貨車進行消毒。官方也在官網發表道歉聲明，坦言此次事件涉及食品安全與消費者安心，是極為重大的事態，今後將重新檢查勞務環境，事先確認配送路線上的廁所位置，並建立緊急時可使用的設施清單，以防止類似事件再次發生。

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