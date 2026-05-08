為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    宅配驚見商品泡黃色液體......打開飄尿騷味 司機認送到一半急了！

    2026/05/08 00:16 即時新聞／綜合報導
    日本有消費者收到宅配，發現商品竟泡在尿裡。（圖翻攝自X）

    日本有消費者收到宅配，發現商品竟泡在尿裡。（圖翻攝自X）

    日本關東地區規模最大的生鮮零售電商「生活協同組合コープみらい」，近日傳出有消費者收到宅配後，竟看見商品泡在液體裡，打開包裝馬上飄出濃濃的尿騷味。後來調查發現，居然是宅配司機在送貨時偷尿尿！

    綜合日媒報導，生活協同組合コープみらい是一個由消費者共同出資、運營的組織，旨在提供優質、安全、價格合理的商品和服務，會員同時也是持有人，透過共同出資、採購和利用，來保障優質商品。

    不過上月28日有會員投訴，收到的冷藏產品泡在黃色液體內，打開後還聞到濃濃尿騷味。生活協同組合コープみらい馬上展開調查，本月6日宣布調查結果，原來是宅配司機在路上突然尿急，便在貨車內一個原本要丟棄的保麗龍容器中排尿，但尿液滲漏到備配送給顧客的食品包裝。

    生活協同組合コープみらい表示，已主動向地方保健所通報，並對貨車進行消毒。官方也在官網發表道歉聲明，坦言此次事件涉及食品安全與消費者安心，是極為重大的事態，今後將重新檢查勞務環境，事先確認配送路線上的廁所位置，並建立緊急時可使用的設施清單，以防止類似事件再次發生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播