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    首頁 > 國際

    曾搭漢他「毒郵輪」、與病逝確診者同班機 2新加坡人隔離

    2026/05/07 20:23 編譯管淑平／綜合報導
    洪迪亞斯號郵輪6日在維德角外海撤離疑似感染乘客。（法新社）

    洪迪亞斯號郵輪6日在維德角外海撤離疑似感染乘客。（法新社）

    荷蘭旗郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情後，世界衛生組織（WHO）正與各國追查疑似暴露風險。新加坡政府7日表示，2名新加坡人曾搭乘該郵輪，現在正接受隔離，但是2人並無明顯感染症狀。

    法新社7日報導，新加坡傳染病管理局（CDA）7日表示，2名該國居民曾搭乘該郵輪後返國，已在國家傳染病中心（NCID）隔離，正等待漢他病毒檢測結果，其中1人流鼻水，另1人未出現症狀，「目前對新加坡公眾的風險仍低」。

    新加坡聯合早報報導，這2人分別為67歲和65歲，先後於5月2日、6日返抵新加坡；2人4月25日在聖赫勒拿島（Saint Helena），與1名後來病逝的確診患者搭同班機，星國傳染病管理局於5月4日、5日接獲通報。

    世衛6日表示，目前共有8起確診和疑似病例，包括1名正在瑞士治療的男子。最早發病的是郵輪上1名70歲荷蘭籍男子，4月6日開始出現發燒、頭痛和輕微腹瀉症狀，11日出現呼吸窘迫，當天在船上死亡。

    該名男子的69歲妻子，4月24日陪同丈夫遺體在聖赫勒拿島上岸，當時她也出現腸胃道症狀，次日搭機飛往南非約翰尼斯堡，隔天死亡。

    荷蘭媒體7日報導，該名69歲婦女搭乘的荷蘭皇家航空班機1名空服員因出現疑似症狀，已在阿姆斯特丹住院隔離治療，症狀輕微，正檢測漢他病毒。

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