香港桌球女將打贏台灣「1動作惹怒全網」 港人紛撇清：是中國人！

蘇籽童贏球後拋球拍慶祝。（圖翻攝自Threads）

台灣隊昨（6日）在2026年倫敦世界團體桌球錦標賽女子組16強對決香港，最終惜敗，無緣8強。不過比賽結束後，香港選手摔球拍的動作，引發台網撻伐，痛批超沒品。

台灣6日對上香港，雖然靠葉伊恬兩度扳平戰局，將香港逼到第5點，但關鍵決勝局彭郁涵未能延續氣勢，不敵蘇籽童，台灣女團以2：3敗下陣來，無緣8強。

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而香港隊確定獲勝後，蘇籽童突然往高空拋球拍慶祝，球拍先重重摔在球桌，再落到地上，這樣一個舉動讓台灣網友相當不滿，「如果我家小孩這樣丟球拍，馬上要她對球拍跪下道歉」、「超級沒品的中國人」、「太誇張了，球拍丟自己腳邊還能接受，丟到撞到桌子太誇張！」、「媽的球拍丟地上就算了丟桌上請問是何意味」、「丟球桌真的很沒品，聽那個聲音，可能會給球桌刻一個凹痕」、「運動員不尊重球拍，有才能但沒有文化，中國特有現象」。

不少香港網友也留言，「作為香港人表示：丟臉丟到國際了」、「在香港出生的蘇籽童，父母為遼寧人，在東北長大的她以普通話回應得更流利」、「請原po把香港乒球隊一律視為中國隊，在香港會玩乒的絕大部分都是藍絲（香港坊間對支持建制派、中共、港府人士的簡稱），之前港一哥就說過自己熱愛祖國」、「中國出身的中國人，非原生香港人」

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