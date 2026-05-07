麻生太郎力挺高市早苗 成立「國力研究會」打造政權防護牆

高市早苗。（彭博檔案照）

日本首相高市早苗上任逾半年，即使內閣支持度仍高居7成以上，但因長期無派閥，被認為黨內基礎薄弱，接下來她將推動修憲、強化日本防衛等日本大改造工程，勢必面臨嚴峻的反撲。但就在此時，由政壇大老麻生太郎領軍的應援團，將在本月下旬成立「國力研究會」，發起成員包括前安倍派大將、幹事長代行萩生田光一，去年總裁選的競爭對手外相茂木敏充、防衛相小泉進次郎、政調會長小林鷹之也出面站隊。

產經新聞報導，「國力研究會」（JiB）為自民黨內支持高市早苗的議員團體，以副總裁麻生太郎為中心成立。多名黨內相關人士透露，目前正向黨籍國會議員發出參加呼籲。

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高市早苗並未參加黨內派閥，但有一批死忠的議員同志相挺，尤其是她出身於「松下政經塾」的背景，建立了一條牢固的學長學弟人脈。2023年11月為準備競逐下屆總裁，高市成立「日本的力量研究會」，這是一個以自民黨國會議員為主的學習小組，發起人之一眾議員山田宏為松下政經塾的2期生，黃川田仁志則為27期生。

該研究會的討論成果於2024年8月集結成書，書名為「國力研究：讓日本列島更強韌、更富饒」，書內羅列了高市上任後的施政願景。

報導指出，「國力研究會」（JiB）名稱，就是來自於這本書，而英文縮寫「JiB」，則是高市在總裁選中提出的口號「JAPAN IS BACK」。

「國力研究會」預定本月21日，也就是高市上任首相滿7個月的日子，將召開首次會議，並邀請美國駐日大使葛拉斯擔任講師，預計以高市訪美及川普總統訪中為主題進行演講。不過，高市本人並不會參加。

高市在今年初解散國會，雖在眾院大選中獲得史上最大勝利，扭轉了執政黨在眾院朝小野大的劣勢，但仍無法改變執政黨在參院未過半的現況，內閣即使獲得極高的民意支持，但在推動爭議性較高的議題，例如修憲、財稅改革、經濟安保，以及對中政策等，仍必須面對來自在野黨、左派媒體、親中勢力，甚至是黨內反撲勢力的挑戰。

麻生太郎為麻生派龍頭在政壇極具影響力，過去在他的力挺下，前首相安倍晉三得以長期執政，高市去年可以選上自民黨總裁，麻生的助力不可或缺。麻生這次出面組織黨籍議員成立高市應援團「國力研究會」，被解讀將成為高市接下來推動多項重大改革的防護牆，尤其發起成員有3位是去年總裁選舉的對手，這也代表麻生有意挺高，再創另一個長期政權。

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