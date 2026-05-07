涉貪落馬！中國前防長魏鳳和、李尚福被判死緩

魏鳳和（左）、李尚福（右）被判死緩。（美聯社、路透，本報合成）

中國前兩任國防部長魏鳳和、李尚福先前被中共官宣涉貪落馬，今天（7日）中國人民解放軍軍事法院做出一審宣判，2人皆被判處死刑，緩期2年執行。

中共總書記習近平近年來以肅貪為名，在黨政軍內進行異己大清洗，而魏鳳和及李尚福這兩個與火箭軍關係緊密的高層落馬，被視為對火箭軍這支戰略武力的全面整肅，引發全球媒體對中國政壇穩定性的熱烈討論。

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最先被發現出事的是接任魏鳳和防長大位的李尚福，2023年8月29日，還在任的李尚福出席中非和平安全論壇後突然消失，隨後原定與越南軍方高層的會議，被北京以「健康原因」取消，引發外界揣測，當時掀起熱烈討論。

至於魏鳳和2023年3月卸任後就鮮少公開露面，因此沒有人特別注意到有問題。外界真正開始意識到魏鳳和可能出事是在同年9月，魏鳳和缺席當年的國慶招待會，對於退休的國務委員級別「老同志」來說，這類重大活動通常會集體露面。當時的中國國防部記者會上，媒體紛紛詢問魏鳳和下落，軍方發言人支吾其詞。

直到2024年6月27日，中共官方宣布「雙開」魏鳳和、李尚福，指控2人涉入行賄、收受鉅額錢款等多項貪腐罪行，予以開除黨籍、取消軍銜、終止二十大代表資格，移送軍事檢察機關起訴。

據中官媒《新華社》報導，今天軍事法院做出一審宣判，認定魏鳳和、李尚福有罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

「死緩」為死刑緩期執行的簡稱，是中國特有的刑罰執行制度。與一般緩刑不同，被判死緩的犯人在緩刑期內，仍需收押監禁，期間受刑人若沒有故意犯罪，可減為無期徒刑。

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