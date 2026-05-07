荷航空服員疑染漢他病毒住院 曾接觸郵輪病發死亡乘客

阿姆斯特丹史基浦機場的荷蘭航空櫃台和地勤人員。（彭博檔案照）

荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情後，各國正追查疑似暴露風險。荷蘭媒體7日報導，一名荷蘭皇家航空（KLM）空服員，因出現疑似感染症狀已住院隔離治療，而這名空服員曾接觸染病的郵輪乘客。

荷蘭時報（NL Times）7日引述RTL報導，荷蘭公共衛生部證實，這名住在哈爾倫（Haarlem）的空服員，正在阿姆斯特丹大學醫學中心（Amsterdam UMC）隔離，其症狀輕微，正對她進行漢他病毒檢測。

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這名空服員曾接觸「洪迪亞斯號」郵輪1名染病的荷蘭籍女性乘客，該名69歲婦女4月26日在南非約翰尼斯堡醫院死於感染漢他病毒；在她過世前一天，曾在約翰尼斯堡坦波國際機場（O.R.Tambo Int'l Airport）登上一架KLM班機，停留「短暫時間」後，因身體不適，航空公司人員要求下機。

該架班機隨後在4月25日晚間11時15分，從約翰尼斯堡飛往阿姆斯特丹，前述已住院隔離的空服員，即在該班機上服務。荷蘭衛生部表示，正在聯絡同班機所有乘客，提醒他們留意可能的症狀，不過，未說明若同班機乘客出現症狀，應採取什麼因應行動。

「洪迪亞斯號」至今已有3名乘客因感染漢他病毒死亡，包括前述荷蘭籍女性和她的丈夫，她的丈夫4月6日出現發燒、頭痛、輕微腹瀉，11日因呼吸窘迫在郵輪上過世。根據荷蘭國家公共衛生與環境研究所（RIVM）資訊，感染漢他病毒到出現首批症狀之間的時間，可從數天到最長60天不等，平均約2至4週。

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