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    首頁 > 國際

    Polymarket開賭習近平還會「清洗誰」 下注情況曝這2人危險了

    2026/05/07 19:18 即時新聞／綜合報導
    全球最大去中心化預測平台Polymarket近日出現投注項目，由市場玩家共同推估誰將成為2026年底前，下一波被習近平「清洗」的對象。（取自 Polymarket ）

    全球最大去中心化預測平台Polymarket近日出現投注項目，由市場玩家共同推估誰將成為2026年底前，下一波被習近平「清洗」的對象。（取自 Polymarket ）

    中國解放軍近期爆發「大清洗」，多名高官接連落馬，軍隊內部人人自危。全球最大去中心化預測平台 Polymarket，近日出現一項受矚目的投注項目，該項目列出一眾高官，由市場玩家共同推估誰將成為2026年底前，下一波被領導人習近平「清洗」的對象，結果依照下注情況，現任國務院總理李強、國防部長董軍，情勢最為險峻。

    在Polymarket平台上，這類預測是以「股價」的概念運作，百分比（%）即代表市場認定的「發生機率」。以截稿前李強的數據為例，他名稱右方的25%，代表市場認為他在 2026年底前下台的機率是25%。

    針對李強是否下台，撰稿當前買入一股「是」要花費43.2美分，買入一股「否」則是93美分。若李強最終真的被清洗，持有「是」的玩家每股可獲得1美元，獲利相當於翻了2倍以上。若2026年結束時李強安然無恙，持有否的人每股也可獲1美元，但獲利僅有7 美分。

    根據平台制定的嚴格規則，只要在2026年12月31日前，該官員被解除職務、開除黨籍，或是經具公信力媒體證實為「罷黜」、「清洗」，下注便會判定為「是」。目前該項目的總交易量已突破15萬美元（約新台幣470萬元），至截稿前市場認為李強遭清洗的機會最高（25%），其次是董軍（12%）。在投注截止前，數據每一刻都會隨時變動。不過，李強、董軍兩人一直頻繁在榜上擔任一、二名。

    目前下注金額則以中共中央書記處書記蔡奇最高，但市場認為他遭清洗的機率僅4%，顯示大多投注人有信心他2026年能安然無恙。另外，董軍、中央紀律檢查委員會書記李希、中央軍事委員會紀律檢查委員會書記張升民等人，下注金額也十分可觀，顯示投注人對他們十分有興趣。

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