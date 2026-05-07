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    首頁 > 國際

    中國南太平洋最親密夥伴 索羅門群島總理被罷黜下台

    2026/05/07 17:06 編譯張沛元／綜合報導
    圖為馬內列去年9月在聯合國大會上發言。（路透檔案照）

    圖為馬內列去年9月在聯合國大會上發言。（路透檔案照）

    索羅門群島是中國在南太平洋的最親密夥伴，索羅門群島總理馬內列（Jeremiah Manele）7日未能挺過國會的不信任投票，以22票對26票被罷黜下台。

    索國議會隨後休會，好讓索國總督安排新總理選舉相關事宜。索羅門群島是大英國協內的獨立君主國，奉英國君主為其君主，索羅門群島總督是索羅門群島君主的全權代表。

    總理馬內列在國會不信任投票前痛評索國法院，稱其裁定國會議員必須為不信任案動議開議，開創「危險先例」。

    馬內列在今年3月遭遇政治重挫，12名閣員請辭與2個政黨退出執政聯盟；由6個政黨組成新反對派聯盟，在50席的國會中控制27席，高於馬內列政府的23席。

    本月1日，索國上訴法院裁定，此前已連續7週迴避不信任動議的馬內列，必須在5月7日以前召集國會；馬內列同日稍後表示會遵命照辦。7日，2批索國國會議員搭乘不同巴士，抵達外有大量警力部署的國會。

    索羅門群島是中國在南太平洋地區最親密的伙伴與支持者之一，2國曾在2022年秘密簽署1項安全協議，引發區域大國紐西蘭與澳洲嚴重關切。

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