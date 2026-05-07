美媒揭密美、伊「一頁協議」：3階段停火換取解除封鎖

美國總統川普指出，美伊兩國在過去24小時內進行了「非常好的談話」。（法新社）

一份可能結束美伊戰爭的「一頁備忘錄」近日曝光。這份非正式文件勾勒出分三階段停火的具體路線圖。美國總統川普6日表示，過去24小時內雙方進行了「非常好的談話」，顯示這份終戰方案，已進入最後審閱階段。

根據美國新聞網站《Axios》獨家報導，這份被稱為「非正式文件」（non-paper）的備忘錄，由調停國巴基斯坦遞交。報導指出，該文件將終戰進程拆解為三個關鍵階段，旨在解決自2月28日爆發至今的軍事對峙。

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第1階段為「永久停火與海軍解封」。美方將停止對伊朗港口的封鎖，換取伊朗全面開放荷姆茲海峽，並確保國際商船的自由航行權。

核限制換取生存 三步驟對價關係

第2階段核心為「人質交換與經濟緩解」。文件建議雙方進行大規模的人質與囚犯交換，美方則將提供初步的制裁豁免，以緩解伊朗國內因戰爭導致的經濟壓力。

第3階段則涉及更長遠的「區域安全架構」。報導提到，方案要求伊朗回歸《聯合全面行動計畫》（JCPOA）所訂定的核限制指標，美方則相應解除更多能源出口限制。這項「核限制換生存」的條款，被視為雙方能否達成最終協議的關鍵。

川普6日在白宮橢圓形辦公室受訪時提到，美伊雙方正展開「非常正面的討論」，並預期在下週前往北京會晤習近平前達成重大進展。他強調，這是一個結束戰爭的好機會。

目前波斯灣局勢雖仍緊繃，但軍事對抗已隨談判推進而暫時降溫。報導指出，中方外長王毅6日也已在德黑蘭展開斡旋。相關協議的具體簽署時程，仍待美中峰會前夕的外交最終定調。

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