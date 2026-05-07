德國地方選舉逼近 極右翼政黨支持率激增

民調顯示，德國極右翼政黨AfD在1場9月投票的地方選舉中領先群倫，甚至有望執政。圖為AfD在薩克森－安哈特邦的首席候選人西格蒙德4月11日在該黨的1場會議上發言。（路透）

7日公佈的1項民調顯示，「德國另類選擇黨」（AfD）可望成為9月德國東部的1場地方選舉中的最強政黨，大幅提升這個極右翼政黨首度取得地方政府執政權的可能性。

根據德國infratest dimap民調公司的調查，AfD在薩克森－安哈特邦（Saxony-Anhalt）的支持率上升至41%，比上次民調還多2個百分點，遙遙領先德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）所屬的中右翼政黨「基民盟」（CDU）的26%。至於梅爾茨的聯合政府成員之一「社民黨」（SPD）的支持率則為7%。

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儘管原為共產統治的德東各邦本就是AfD的鐵票區，但該黨支持率居高不下，甚至能在全國民調中與CDU打平，顯示選民在梅爾茨上台1年後，普遍已對其所領導的聯合政府幻滅。

極右翼的AfD主張鐵腕對付移民以及與俄羅斯建立更緊密關係，德國其他政黨雖表明不會與之合作，但卻也難以與之匹敵，特別目前正值因伊朗戰爭帶來的能源衝擊危及德國經濟復甦之際。

民調顯示，「左派黨」（Left party）支持率12%，綠黨（Greens）與左翼民粹政黨「莎拉瓦根克內希特聯盟」（Sahra Wagenknecht Alliance，BSW）皆僅4%，未達邦議會席次分配門檻5%，意味若想阻止AfD取得薩克森－安哈特邦執政權，9月6日邦議會選後的聯合政府組成方式將異常複雜。

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