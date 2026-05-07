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    首頁 > 國際

    日本「國家情報局」 初期編制700人 最快7月上路

    2026/05/07 16:10 駐日特派員林翠儀／東京7日報導
    日本眾議院通過「國家情報會議」設立法案。（記者林翠儀攝）

    日本眾議院通過「國家情報會議」設立法案。（記者林翠儀攝）

    日本為強化情報的蒐集與分析能力，將在內閣設立「國家情報局」，日媒報導，該單位預定最快在今年7月上路，初期規模約700人的編制，之後再逐步擴編。明年起將招募專門的「職業官僚」，並考慮招募能負責與海外機構交涉的人才，以及技術領域的中途聘用人員。

    日本眾議院上月23日以多數決同意通過「國家情報會議」設立法案。依據這項法案，日本將成立強化情報活動指揮中樞功能的「國家情報會議」與「國家情報局」，該法案預定本週進入參議院審查程序。

    「國家情報會議」由首相擔任主席，成員包括官房長官、外相、防衛相等11名閣僚，為日本情報活動指揮中樞。「國家情報局」為其下的事務單位，由現行的「內閣情報調查室」（簡稱內調）升格而成，除了負責會議的行政事務，並擁有統合各省廳情報的綜合協調權限。未來，情報局也將成為推動間諜防制立法以及設立「對外情報廳」（暫稱）的核心單位。

    即使法案仍在國會審議中，讀賣新聞報導，政府已確定方針，將於今年夏天以與現行內閣情報調查室相同規模、約700人編制成立，之後再逐步擴編。

    報導指出，內調過去通常由警察廳出身者擔任組織首長「內閣情報官」，幹部職位也多由警察廳、外務省等各省廳派遣人員占據。過去內調並未實施作為「職業官僚」的綜合職考試錄用，但將隨著新機構成立引進此制度。

    同時，也將積極從民間企業進行中途招聘。由於該局將負責與海外機構進行情報交換、分析外國情報，以及應對社群媒體上的假訊息與錯誤資訊，因此將推動招募具備高語言能力及網路相關技能的人才。

    為處理大量情報，官房長官木原稔曾表示，有必要建立運用人工智慧（AI）的高效率且有效的方法。因此也正考慮積極招募能運用AI的技術型人員。

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