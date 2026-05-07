這國「強暴節」全球網傻眼！多名女大學生當街慘遭扯衣猥褻

奈及利亞大批女性在光天化日之下被成群男子在光天化日下瘋狂追逐女性，並集體強扯衣服、集體猥褻。示意圖。（資料照）

奈及利亞南部近日傳統節慶「生育節」，引發國際社會的強烈譴責。網路上流傳的多段影片顯示，大批女性在光天化日之下被成群男子瘋狂追逐，並被集體強扯衣服、集體猥褻，甚至傳出有數名女大生因此受傷住院。不少網友痛批，這根本就是「強暴節」（Rape Festival）。

根據《紐約郵報》報導，奈及利亞日前舉辦一年一度的「生育節」慶典，然而，原本寓意求子的傳統儀式，竟淪為集體性暴力的遮羞布。多段流出的影片顯示，大批男子在街頭展開「女性狩獵」，一旦鎖定目標便集體圍攻，不僅撕毀女性衣物使其全身赤裸，更在眾目睽睽下集體伸手侵犯。

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其中一名受害者、女大學生羅斯瑪麗（Ezeugo Ijeoma Rosemary）控訴，她當時才剛下車，就聽到有人大喊「抓住她！那是個女人！」，隨後大群男子便「像蜜蜂一樣」湧向她。羅斯瑪麗顫抖表示，眾人粗暴地扯爛她的衣服，並在圍觀者的歡呼聲中對她上下其手。雖然最後被一名善心路人救走，但她至今仍處於極度驚恐與疼痛中，無法重返校園。

事件鬧大後，當地警方已逮捕十多名嫌犯，並將案件移交州刑事調查局（CID）。然而，官方與地方的態度卻引發二度公憤。警方在初步聲明中試圖將暴力行為歸咎於「犯罪分子劫持節慶」，意圖與傳統文化切割；地方領袖甚至出面喊冤，堅持這只是求子儀式的「誤解」，並反指大規模性侵的指控是「誤導」。

對此，女權倡導者艾奇（Rita Aiki）憤怒指出，這不只是單一偶發事件，而是反映出當地社會對女性公然暴力的包容。「當人們可以在大太陽下公開行兇，圍觀者還能將其視為一場秀，這代表整體環境已經出了大問題。」

報導指出，該傳統節慶曾要求女性在特定時段不得出門，否則就會成為攻擊目標。目前相關影片已吸引數百萬次觀看，各國網友紛紛留言痛斥「這根本不是文化，是犯罪」、「21世紀竟然還有這種野蠻行徑」。警方強調調查仍在持續，將全力追緝影片中涉案的其他男子。

Le festival annuel de fertilité au Nigéria ????????, le Festival Alue-Do, comme chaque années marqué des attaques de foule contre des femmes au point que les nigérians le surnomment désormais « Journée du Viol » sur les réseaux sociaux nigérians.

Une des expressions du patriarcat… pic.twitter.com/U3ZHuST9L2 — Un Français Lambda perdu au Wokistan ????????（Parodie） （@Francais2lambda） May 4, 2026

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