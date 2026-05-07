為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    德國極右政黨AfD支持度遙遙領先 9月恐首度執政地方政府

    2026/05/07 18:01 即時新聞／綜合報導
    德國極右派政黨「德國另類選擇黨」（AfD）的民調支持度持續走高。（法新社）

    德國極右派政黨「德國另類選擇黨」（AfD）的民調支持度持續走高。（法新社）

    德國極右派政黨「德國另類選擇黨」（AfD）在東部薩克森—安哈特邦（Saxony-Anhalt）的民調支持度持續走高。根據週四（7日）公布的最新民調顯示，AfD支持率已攀升至41%，遠超總理梅爾茨（Friedrich Merz）領導的保守派基民盟（CDU）。這項數據恐預示該極右勢力極可能在9月的邦議會大選後，史上首度執政地方政府。

    據《路透》報導，德國民調機構infratest dimap的數據指出，AfD在該邦的支持度上升了2個百分點，達到41%；相較之下，基民盟僅獲26%支持，而在聯邦層級與基民盟聯合執政的社民黨（SPD）更慘跌至7%。

    在昔日東德地區的AfD勢力不僅根深蒂固，更有蔓延至全德國的趨勢。在最近一份全國性的民調中，AfD已經與基民盟平起平坐，顯示大量選民已經對梅爾茨領導的聯邦政府感到不滿。

    AfD主張採取強硬的移民政策，並呼籲與俄羅斯建立更緊密的關係。分析指出，隨著伊朗戰爭引發的能源價格飆升，威脅到德國這座歐洲最大經濟體的脆弱復甦，主流政黨目前難以有效應對AfD的強力挑戰。

    雖然各傳統政黨已明確表態，拒絕與AfD進行政黨合作，但依據目前的民調，左翼黨（Die Linke）支持度約為12%，而綠黨與民粹主義政黨BSW均為4%，低於進入州議會的5%門檻。若此一趨勢延續至9月6日的投票日，屆時各黨若任將AfD排除在內閣之外，薩克森—安哈特邦的聯合組閣談判，恐將困難重重。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播