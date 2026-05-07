德國極右政黨AfD支持度遙遙領先 9月恐首度執政地方政府

德國極右派政黨「德國另類選擇黨」（AfD）的民調支持度持續走高。（法新社）

德國極右派政黨「德國另類選擇黨」（AfD）在東部薩克森—安哈特邦（Saxony-Anhalt）的民調支持度持續走高。根據週四（7日）公布的最新民調顯示，AfD支持率已攀升至41%，遠超總理梅爾茨（Friedrich Merz）領導的保守派基民盟（CDU）。這項數據恐預示該極右勢力極可能在9月的邦議會大選後，史上首度執政地方政府。

據《路透》報導，德國民調機構infratest dimap的數據指出，AfD在該邦的支持度上升了2個百分點，達到41%；相較之下，基民盟僅獲26%支持，而在聯邦層級與基民盟聯合執政的社民黨（SPD）更慘跌至7%。

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在昔日東德地區的AfD勢力不僅根深蒂固，更有蔓延至全德國的趨勢。在最近一份全國性的民調中，AfD已經與基民盟平起平坐，顯示大量選民已經對梅爾茨領導的聯邦政府感到不滿。

AfD主張採取強硬的移民政策，並呼籲與俄羅斯建立更緊密的關係。分析指出，隨著伊朗戰爭引發的能源價格飆升，威脅到德國這座歐洲最大經濟體的脆弱復甦，主流政黨目前難以有效應對AfD的強力挑戰。

雖然各傳統政黨已明確表態，拒絕與AfD進行政黨合作，但依據目前的民調，左翼黨（Die Linke）支持度約為12%，而綠黨與民粹主義政黨BSW均為4%，低於進入州議會的5%門檻。若此一趨勢延續至9月6日的投票日，屆時各黨若任將AfD排除在內閣之外，薩克森—安哈特邦的聯合組閣談判，恐將困難重重。

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