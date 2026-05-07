「你好，我是教宗！」良十四世致電銀行改個資 遭行員當詐騙秒掛

教宗良十四世，曾致電銀行，想更新個人帳戶資訊。沒想到，他向銀行櫃員透露自己是教宗後，卻被對方認為是惡作劇電話，當場掛斷。（歐新社）

教宗良十四世（Pope Leo XIV）在2025年5月當選上任後，曾致電自己在南芝加哥的銀行，想更新個人帳戶資訊。沒想到，他向銀行櫃員透露自己是教宗後，卻被對方認為是惡作劇電話，當場掛斷。

綜合外媒報導，與教宗良十四世相識40多年的麥卡錫神父（Tom McCarthy），日前在一次傳教會議上分享有關教宗的一項趣聞。

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教宗良十四世在上任後2個月致電一家位於南芝加哥的銀行，想更新帳戶上的電話號碼和地址，這次他在擔任教宗前以本名羅伯特·普瑞弗斯特（Robert Prevost）所開設的銀行帳戶，他一一回答各項安全驗證後，櫃員表示，若要進一步變更帳戶資料，必須由本人攜帶附照片的身分證件親自到分行臨櫃辦理。

當時人在梵蒂岡的教宗良十四世表示自己恐怕無法親自前往，眼見櫃員態度堅決，他停頓了一下後問道：「如果我告訴你我是教宗良十四世，這樣你會介意嗎？」不料下秒遭櫃員認為是惡作劇秒掛電話。

最後，教宗良十四世請求1名兒時同伴夏納神父（Bernie Scianna）幫忙聯繫銀行行長，起初行長表明這是銀行政策無法通融，但當夏納神父說：「那麼我們只能將教宗的帳戶轉移到另一家銀行」，由於銀行不想失去教宗的帳戶，決定放行幫忙更改教宗帳戶的個人資訊。

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