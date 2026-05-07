為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    「你好，我是教宗！」良十四世致電銀行改個資 遭行員當詐騙秒掛

    2026/05/07 16:20 即時新聞／綜合報導
    教宗良十四世，曾致電銀行，想更新個人帳戶資訊。沒想到，他向銀行櫃員透露自己是教宗後，卻被對方認為是惡作劇電話，當場掛斷。（歐新社）

    教宗良十四世，曾致電銀行，想更新個人帳戶資訊。沒想到，他向銀行櫃員透露自己是教宗後，卻被對方認為是惡作劇電話，當場掛斷。（歐新社）

    教宗良十四世（Pope Leo XIV）在2025年5月當選上任後，曾致電自己在南芝加哥的銀行，想更新個人帳戶資訊。沒想到，他向銀行櫃員透露自己是教宗後，卻被對方認為是惡作劇電話，當場掛斷。

    綜合外媒報導，與教宗良十四世相識40多年的麥卡錫神父（Tom McCarthy），日前在一次傳教會議上分享有關教宗的一項趣聞。

    教宗良十四世在上任後2個月致電一家位於南芝加哥的銀行，想更新帳戶上的電話號碼和地址，這次他在擔任教宗前以本名羅伯特·普瑞弗斯特（Robert Prevost）所開設的銀行帳戶，他一一回答各項安全驗證後，櫃員表示，若要進一步變更帳戶資料，必須由本人攜帶附照片的身分證件親自到分行臨櫃辦理。

    當時人在梵蒂岡的教宗良十四世表示自己恐怕無法親自前往，眼見櫃員態度堅決，他停頓了一下後問道：「如果我告訴你我是教宗良十四世，這樣你會介意嗎？」不料下秒遭櫃員認為是惡作劇秒掛電話。

    最後，教宗良十四世請求1名兒時同伴夏納神父（Bernie Scianna）幫忙聯繫銀行行長，起初行長表明這是銀行政策無法通融，但當夏納神父說：「那麼我們只能將教宗的帳戶轉移到另一家銀行」，由於銀行不想失去教宗的帳戶，決定放行幫忙更改教宗帳戶的個人資訊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播