警告各國使團撤離基輔！俄對烏下最後通牒：敢動紅場必遭報復

俄方聲稱，若烏克蘭企圖干擾俄國即將於5月9日舉行的「勝利日」週年慶祝活動，莫斯科將對基輔展開大規模報復性空襲，屆時各國使館的安全恐難以獲得保障。（美聯社）

俄羅斯外交部週三（6日）發出嚴厲警告，要求各國駐烏克蘭外交使團應立即將人員撤離基輔。俄方聲稱，若烏克蘭企圖干擾俄國即將於5月9日舉行的「勝利日」週年慶祝活動，莫斯科將對基輔展開大規模報復性空襲，屆時各國使館的安全恐難以獲得保障。

據《路透》報導，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在通訊軟體Telegram發布影片表示，外交部強烈敦促各國政府負責任地對待此項聲明，並確保派駐基輔的外交人員及其他代表及時撤離。她強調，「若烏克蘭對紅場閱兵等慶祝活動發動任何襲擊，俄羅斯武裝部隊必將發動報復性打擊。」

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針對俄羅斯今年因安全考量縮減慶典規模且不展示重型軍事裝備，烏克蘭總統澤倫斯基於4日出席在亞美尼亞舉辦的「歐洲政治共同體」（EPC）會議時發表演說指出，「這是多年來俄國首度『負擔不起』軍事裝備展示，甚至要擔心烏克蘭無人機可能出現在紅場上空」。澤倫斯基表示，這充分說明了俄烏戰爭目前的局勢。

針對此番言論，扎哈羅娃指責這是「極具侵略性」的威脅。她同時批評當時在場的多個歐盟國家未對澤倫斯基的言論提出任何譴責。

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