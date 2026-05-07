旅行突然要取消飯店怎麼退？ 粉專：日本以第1天開始計算

粉專提醒，日本的取消條款是以第1天來計算，而非每一天；示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博社資料照）

計畫趕不上變化，提早安排出國的旅程可能會因臨時冒出的行程而取消，這時該怎麼跟飯店「取消入住」呢？粉專提醒，日本的取消條款是以第1天來計算，而非每一天，如果確定整個行程都取消的話，一定要儘早把機票跟旅館甚至門票取消，才可以最大限度拿回訂金。

臉書粉專「日本省錢小站」說明，日本旅館之所以將取消扣款基準設定在「訂單第1天」，而非針對「每1天」獨立計算，核心邏輯在於對沖營運風險與保護庫存資產。

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●庫存的「不可儲存性」與機會成本

資產獨特性：旅館客房屬於「易逝性資產」，一旦當晚無人入住，該筆營收資產便永久消失。

連貫性限制：飯店的訂房系統通常以「區塊」來分配庫存。如果訂了3晚卻在入住當天才取消後兩晚，飯店很難在極短時間內找到剛好也需要「後兩晚」的客人。

●營運流程的「行政成本」精算

批次處理：飯店將一筆訂單視為一個完整的服務契約。

結算效能：若每一天都要根據取消時間點獨立精算扣費比例，會大幅增加後台財務與訂房人員的行政負擔。

防堵策略行為：為了避免住客利用「分段取消」來佔住熱門時段的房源（例如先訂5天，臨行前才取消頭尾），統一以第1天為基準能有效降低這種投機行為對營收的干擾。

●合約的「整體性資產」概念

套餐定價：許多促銷方案是基於「連住優惠」精算出來的。

違約保護：取消條款本質上是一種違約金，保護的是飯店在該特定期間內的「預期收益資產」。

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