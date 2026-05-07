驚魂14天！烏克蘭兵誤入俄軍陣地靠裝傻誘敵投誠

利圖諾夫。（圖翻攝自X）

來自烏克蘭敖德薩（Odesa）的34歲士兵利圖諾夫（Vadym Lietunov），今年2月下旬在烏東部前線遭遇俄軍密集轟炸，不僅所處陣地全毀且身旁戰友都不幸身亡，在極度恐慌下誤闖敵方碉堡，沒想到意外與一名俄軍士兵在地下室共處14天，最終靠著過人的抗壓性與應變能力，成功誘使對方一同投降並奇蹟生還。

據《衛報》報導，這起求生故事起源於利圖諾夫今年2月在逃命時，誤將俄軍地下掩體當成友軍陣地。他僅穿著襪子闖入後，驚覺眼前的士兵尼基塔（Nikita）帶著俄羅斯口音，利圖諾夫當場嚇得求饒喊「拜託別殺我」，沒想到意外開啟2週超現實的地下生活。

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俄羅斯士兵尼基塔曾是因毒品犯罪入獄的前科犯，因被釋放出獄而參戰，深信克里姆林宮的宣傳，指稱烏國軍人都是毒販，身上都裝有秘密的GPS追蹤器，曾下令利圖諾夫脫光衣服，並搜查他的衣物和皮帶，企圖找出毒品。性格極不穩定，時而溫和、時而持槍抵住利圖諾夫的額頭威脅。

曾研讀心理學書籍的利圖諾為保命決定採取「裝傻策略」，刻意表現得比尼基塔更遲鈍以降低戒心，同時發現俄軍補給極度匱乏，僅有微量口糧，甚至得採集雨水或飲尿維生。

尼基塔不時抱怨惡劣環境、缺乏食物，利圖諾夫會趁機向對方透露烏克蘭戰俘營的優渥待遇，包括1天3餐與香菸，成功在尼基塔心中種下動搖的種子。

受困期間，利圖諾夫的腳趾因凍傷發黑壞死，在極度絕望下，他與尼基塔冒險外出找水時，利圖諾夫看到烏克蘭無人機在頭頂盤旋，他冒險在樹旁掛上寫有自己呼號「Cartman」及旅的編號，並下跪高喊自己是烏克蘭人。

隨後經多次驚險的敵我辨識，差點被自家無人機炸死，利圖諾夫終於聯繫上所屬部隊，烏軍隨後藉由無人機空投無線電、食物和水，烏軍裝甲車在濃霧中突然現身陣地時，尼基塔選擇軟化放下武器，跟著利圖諾夫一起跳上車投降。

利圖諾夫回到基地後，與妻兒重逢並接受復健治療。而原本「抓人」的尼基塔則成為戰俘，在喝下烏軍提供的加糖咖啡後，被送往烏克蘭國家安全局等待未來的換俘程序。

利圖諾夫透露，尼基塔此前一度向他暗示，想搶奪來救援的烏軍裝甲車開回俄軍基地，不過他最終選擇投降並銷毀個人手機。

利圖諾夫表示自己能活下來是極其幸運的。「這簡直是奇蹟。他們說這機率只有百萬分之一。我原本是個戰俘，但最後卻是帶著一名戰俘出來，情況完全反轉。這種事很罕見。」

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