漫展外拍變調！黑絲襪女Coser圍拍控遭「摸腳」影片曝光

女Coser控遭摸腳。（取自微博）

中國廣州日前舉辦動漫活動，吸引大量愛好者進場，不過，一段不雅影片近日在網路上瘋傳，一名穿著性感、下身著黑絲襪的漂亮女Coser（角色扮演者）坐在車輛引擎蓋上接受眾人圍拍，但不少人卻伸手觸摸她的腳，目前該名女Coser已經報警處理，至於網路有不少網友聲稱她在影片中看起來並不反感，她則表示自己當下孤立無援，只敢小聲勸阻。

中國廣州近日舉辦「中國螢火蟲動漫遊戲嘉年華」，吸引數十萬動漫迷進場。根據網路上瘋傳的影片可見，現場一名女Coser活動時坐在一輛越野休旅車上，大量攝影師圍在她身邊「圍拍」。沒想到靠近她的攝影師們手越來越不安份，竟然開始觸摸她穿著絲襪的腳。

請繼續往下閱讀...

影片傳出後引發討論，女Coser事後指控，表示專屬攝影師當天臨時提前離開後，她發文從社群平台徵求攝影師幫忙，沒想到來了一群人圍觀。當時她有父親與親戚陪同，但期間家人短暫去上廁所，她獨自被拍攝時，發現開始有人故意觸碰她的腳。一開始還以為只是不小心，但後來明顯是故意越界。她聲稱自己當下感到孤立無援非常害怕，但只敢小聲勸阻。

不過，許多網友看過影片，質疑她當下反應看起來相當正常。女Coser則回應，已經與家人前往報警，她不滿指出，遭到惡意剪輯影片，最近都睡不好，她也無奈指出，自己明明是被騷擾的受害者，為什麼還要接受莫須有的詆毀和辱罵？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法