被戰機打也不怕？船舶監測機構：2艘伊朗空油輪硬闖美軍封鎖區

被戰機打也不怕？船舶監測機構：2艘伊朗空油輪硬闖美軍封鎖區2026/05/07 11:42 即時新聞／綜合報導
1艘經常向葉門叛軍輸送伊朗液化石油氣，而遭到美國制裁的油輪「The VINA/VALLEY」今衝進美軍封鎖線內。（圖擷自「TankerTrackers」X）
美國持續伊朗實施海上封鎖，6日F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機還用機砲癱瘓企圖駛向伊朗港口的油輪，不過，船舶監測機構指出，持續有伊朗油輪硬闖美軍封鎖線，至少2艘油輪衝進封鎖線內。
根據「油輪追蹤者」（TankerTrackers）監控數據顯示，1艘經常向葉門叛軍輸送伊朗液化石油氣，而遭到美國制裁的油輪「The VINA/VALLEY」今衝進美軍封鎖線內，還稱另一艘更大的伊朗油輪也抵達了。
「油輪追蹤者」指出，像這樣的空油輪如果能夠駛進伊朗港口，將為德黑蘭爭取了更多時間。
Cargo-empty, US-sanctioned tankers are still arriving.— TankerTrackers.com, Inc. （@TankerTrackers） May 6, 2026
Today, the VINA/VALLEY （9157478）, which routinely delivers Iranian LPG to the Houthis in Yemen, managed to enter the blockade perimeter; and she's pinging on AIS. A larger Iranian oil tanker arrived as well. It's empty… pic.twitter.com/Ah7QpbdlW5