    被戰機打也不怕？船舶監測機構：2艘伊朗空油輪硬闖美軍封鎖區

    2026/05/07 11:42 即時新聞／綜合報導
    1艘經常向葉門叛軍輸送伊朗液化石油氣，而遭到美國制裁的油輪「The VINA/VALLEY」今衝進美軍封鎖線內。（圖擷自「TankerTrackers」X）

    美國持續伊朗實施海上封鎖，6日F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機還用機砲癱瘓企圖駛向伊朗港口的油輪，不過，船舶監測機構指出，持續有伊朗油輪硬闖美軍封鎖線，至少2艘油輪衝進封鎖線內。

    根據「油輪追蹤者」（TankerTrackers）監控數據顯示，1艘經常向葉門叛軍輸送伊朗液化石油氣，而遭到美國制裁的油輪「The VINA/VALLEY」今衝進美軍封鎖線內，還稱另一艘更大的伊朗油輪也抵達了。

    「油輪追蹤者」指出，像這樣的空油輪如果能夠駛進伊朗港口，將為德黑蘭爭取了更多時間。

