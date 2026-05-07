郵輪漢他病毒已奪3命！ 爆已先下船返國23人中「含台灣人 」

懸掛荷蘭旗的郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情，導致3人死亡。（法新社）

懸掛荷蘭國旗的極地探險郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）近日傳出漢他病毒群聚感染，目前已造成3名乘客不幸喪命，船上多人確診。令外界憂心的是，有23名乘客已經在上個月21日離船返國，根據西班牙媒體引述船上乘客說法，已離船返國者包含澳洲、美國、英國、荷蘭以及台灣籍旅客。

根據西班牙《國家報》6日報導，一名仍滯留在船上的西班牙籍乘客透露，郵輪上有23名乘客已經於上個月21日在聖赫勒拿島（Saint Helena）下船，隨後各自啟程返家。當時距離船上出現死亡個案僅隔10天，現在他們已經在陸上待了超過2週。

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該名匿名乘客表示，當船上大多數乘客仍處於嚴格的衛生管理與隔離措施下時，這23人早已回到家中恢復正常生活，「這23人就這樣散布在各地，直到3天前都沒有人聯繫過他們。」被問及這些下船乘客是來自哪些國家，該名乘客回答：「澳洲人回到了澳洲，台灣人回到了台灣，美國人散佈在北美各處。英國人回英國，荷蘭人回荷蘭……剩下的我不記得了。」

根據該名乘客說法，這些下船乘客中至少已經有一人疑似感染了漢他病毒，一名男子今晨在瑞士入院治療。「他感到身體不適後前往醫院，今天早上檢測結果呈陽性」，該乘客說道。

瑞士公共衛生局今日指出，該國確診的男子其實已在南大西洋的聖赫勒拿島（Saint Helena）下船，目前尚不清楚他如何返回瑞士。其妻子雖未出現症狀，但正自我隔離。該局表示，目前對瑞士公眾並無風險。

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