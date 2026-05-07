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    帶走多少權貴秘密？艾普斯坦「無名遺書」首曝光 遭滅口陰謀論反高漲

    2026/05/07 12:00 編譯陳成良／綜合報導
    美國眾議院監督委員會去年12月公布的未紀年照片顯示，艾普斯坦（右一）生前與美國前總統柯林頓（中）及前女友麥斯威爾（右二）等人合影，照片上方留有柯林頓的親筆簽名。艾普斯坦生前與全球多國政要過從甚密，使其獄中死亡陰謀論至今不斷。（美聯社）

    美國眾議院監督委員會去年12月公布的未紀年照片顯示，艾普斯坦（右一）生前與美國前總統柯林頓（中）及前女友麥斯威爾（右二）等人合影，照片上方留有柯林頓的親筆簽名。艾普斯坦生前與全球多國政要過從甚密，使其獄中死亡陰謀論至今不斷。（美聯社）

    美國聯邦法院公開涉嫌未成年性販運的已故「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前手寫紙條，這份被視為「遺書」的文件因未署名且無日期，曝光後反而讓他在獄中「遭人滅口」的陰謀論再度延燒。

    根據《Axios》與多家美媒報導，美國聯邦法官6日公開這份手寫紙條。內容以全大寫英文字母抱怨：「他們調查了我好幾個月，結果什麼也沒查出來！」紙條隨後寫道：「能夠自行選擇告別的時機是一種恩賜。你想讓我怎麼辦？放聲大哭嗎？」文末留下「沒意思」與「不值得」等字眼。

    報導指出，這張紙條並非在艾普斯坦死亡當晚寫下。其前獄友表示，這是在2019年7月艾普斯坦首次試圖輕生後，於牢房內一本小說中發現的。這份紙條沒有任何日期與簽名。

    死因疑點重重 權貴滅口傳聞不斷

    艾普斯坦於2019年8月10日被發現於曼哈頓監獄內自縊身亡。由於他生前與多國政要、英國王室成員及全球富豪過從甚密，外界普遍質疑其死亡真相。

    他死亡當晚，監獄監視器恰巧發生故障，負責看守的兩名獄警被查出當時正在睡覺與上網，並偽造了巡邏紀錄。相關巧合讓官方的自殺結論備受外界質疑。

    針對的死因，美國司法部曾在2023年的最終報告中，將其歸咎於監獄的嚴重管理疏失與人力短缺，表示未發現謀殺證據。涉案的兩名當班獄警事後承認偽造紀錄，最終達成延緩起訴協議，免於入獄服刑。

    今年初，紐約聯邦法院進一步解密了上百位曾與艾普斯坦來往的政商名流名單。這張未署名紙條近期由法官正式公開，相關訴訟與檔案解密程序目前仍在進行中。

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