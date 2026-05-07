魯比歐將晤教宗 可望緩和美國與梵蒂岡關係

美國國務卿魯比歐將於今（7）日拜訪梵蒂岡與教宗良十四世會晤。圖為魯比歐。（法新社）

美國國務卿魯比歐今（7）日將走訪梵蒂岡，並會晤教宗良十四世（Pope Leo XIV），此行可望緩和美國與梵蒂岡之間的緊張關係。

根據《法新社》報導，良十四世曾呼籲美國和以色列在中東戰火中實現和平，並譴責川普威脅要摧毀伊朗文明的言論完全不可接受。川普隨後在社群媒體上抨擊良十四世，稱其在打擊犯罪方面軟弱無力，外交政策糟糕透頂。

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川普4日晚間再次批評良十四世，指控他認為「伊朗擁有核武是可以的」。川普稱「我認為他（良十四世）在危及許多天主教徒與許多人。」

良十四世5日告訴記者「如果有人想批評我宣揚福音的行為，請公正地批評。教會多年來一直反對核武，這點無庸置疑。」

魯比歐將在這次與良十四世的會面中試圖淡化雙方分歧。會晤結束後魯比歐還會與梵蒂岡國務院長帕洛林（Pietro Parolin）會面。

魯比歐在飛往義大利首都羅馬前在白宮告訴記者，與梵蒂岡有很多事情要討論，特別是宗教自由議題，這是美國與梵蒂岡一致認同的部分。

帕洛林6日也在梵蒂岡的一場活動上說，梵蒂岡將與美國談論近期發生的所有事件，雙方都無法避免觸及這些議題。

帕洛林補充，梵蒂岡將與美國討論國際問題，包括拉丁美洲、古巴與黎巴嫩。

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