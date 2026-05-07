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    滲透紐約中國城！中國「海外警察站」案開庭 這據點竟淪北京監控網

    2026/05/07 11:09 編譯陳成良／綜合報導
    美國司法部指控華裔男子盧建旺（見圖）在紐約設立與中國政府有關的「海外警察站」，並涉嫌替北京蒐集異議人士資訊。（美聯社檔案照）

    美國司法部指控華裔男子盧建旺（見圖）在紐約設立與中國政府有關的「海外警察站」，並涉嫌替北京蒐集異議人士資訊。（美聯社檔案照）

    美國紐約一處被指與中國政府有關的「海外警察站」案，6日在布魯克林聯邦法院開庭審理。美國司法部指控，64歲華裔男子盧建旺（Lu Jianwang，亦稱Harry Lu）在曼哈頓中國城替中國公安部設立秘密據點，協助監控異議人士，並蒐集旅美反中人士資訊。

    據點設在中國城 檢方：替中國公安工作

    根據《華爾街日報》報導，檢方指出，盧男2022年曾赴中國福建參加「海外警務服務站」活動，之後在紐約華人社團「美國長樂公會」辦公室內設立據點。檢方稱，該據點除了協助中國僑民遠端更新駕照等行政事項，也涉及替中國政府蒐集異議人士資訊等「更黑暗的工作」。

    美國助理檢察官奧肯（Lindsey Oken）在法庭表示，盧男「人住在紐約，但實際上是在替中國政府工作」。若罪名成立，他最高可能面臨20年刑期。

    盧建旺否認所有指控。辯護律師卡曼（John Carman）表示，疫情期間許多中國僑民無法返國，該據點主要協助處理駕照換發等事務，並非從事情報活動。

    辯方強調，盧建旺不是間諜，也不是中國共產黨成員。他只是未依規定向美國政府申報相關活動，外界卻將事件上綱成「中國秘密警察站」。

    「海外警察站」議題2022年曝光後，引發美國政府高度關注。西班牙人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）曾指出，中國在全球設有超過100處類似據點，部分涉及對海外異議人士施壓與監控。中國政府則否認違法，稱相關據點只是協助海外公民處理行政服務。

    美國檢方2023年逮捕盧建旺時，也同步起訴多名中國公安人員，指控其透過假社群帳號騷擾北京批評者。不過多數被告目前仍在中國境內，美方難以實際拘捕。

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